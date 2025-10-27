Відео
Краща українська мелодрама 2025 року — історія любові, що надихає

Краща українська мелодрама 2025 року — історія любові, що надихає


Дата публікації: 27 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 12:19
Українська мелодрама "Кохання та полум'я" — чому варто подивитись серіал
Головна героїня серіалу "Кохання та полум'я". Фото: кадр з відео

Український серіал "Кохання та полум'я" підкорив глядачів. Стрічка вийшла у 2025 році й стала однією з найпопулярніших в Україні історій про кохання. Вона розкриває всі сторони цього прекрасного почуття та показує його справжню силу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим цікавий серіал "Кохання та полум'я"

"Кохання та полум'я" — це історія про мужність, відданість та любов, яка здатна спалахнути навіть там, де панує небезпека. Головні герої серіалу — рятувальники, які щодня ризикують життям заради того, аби допомогти іншим. Однак поза службою — це звичайні люди зі своїми страхами, мріями та почуттями.

В центрі сюжету — історія одного з працівників ДСНС, який втратив брата під час російського ракетного обстрілу. Чоловік прагне віднайти справедливість й сили жити далі. Посеред всього цього горя та хаосу він знаходить підтримку в коханні. Справжні почуття дають йому сили жити далі та допомагають впоратися з горем. 

Серіал показує, як насправді любов може змінити життя людини. Стосунки здатні врятувати та витягнути з глибокої емоційної прірви. Головне — не закриватись від почуттів та дати собі дозвіл бути щасливою людиною.

У головних ролях зіграли Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Катерина Кузнецова та інші відомі українські актори. Крім того, у деяких сценах знімалися справжні надзвичайники. Саме це дало змогу показати життя працівників ДСНС зсередини та розповісти про їхню мужність, ризик та особисті почуття й випробування, з якими вони стикаються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який психологічний трилер варто подивитись. Він вразить завершенням.

Також ми розповідали про те, кращі фільми із заплутаним сюжетом. Вони дивують незвичним перебігом подій.

фільм серіал психологія кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
