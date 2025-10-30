Відео
Україна
Жахаючий психотрилер про реального маніяка — новинка від Netflix

Жахаючий психотрилер про реального маніяка — новинка від Netflix

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 20:20
Оновлено: 11:03
Новий моторошний психотрилер від Netflix — після нього ви довго не заснете
Головний герой серіалу "Чудовисько: Історія Еда Ґіна". Фото: кадр з відео

У жовтні 2025 року на Netflix вийшов серіал "Чудовисько: Історія Еда Ґіна". Це не просто кіно, а ніби психологічне дослідження, що намагається з'ясувати причини, через які людина здатна піти на жахливі злочини. За основу сюжету взято реальні події, що шокували Америку у 1950-х роках.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому варто подивитись серіал "Чудовисько: Історія Еда Ґіна"

Серіал "Чудовисько: Історія Еда Ґіна" розповідає про одного з найвідоміших убивць в історії. Серіал зухвало шокує вже з перших епізодів. Ґін, убивця й розкрадач могил, — це справжнє уособлення зла. Чоловік стає одержимим жіночим тілом та схильним до особливої жорстокості. Як йдеться у стрічці, на формування такої особистості вплинули кілька факторів.

Мати Ґіна залишила найгірший відбиток на психіці сина. Вона майже не дозволяла йому виходити за межі дому, щодня читала Біблію та переконувала Еда в тому, що зовнішній світ — це осередок гріха та зла. Мати маніяка люто ненавиділа жінок та засуджувала будь-який інтерес до них зі сторони сина. Зрештою таке відчужене життя і надмірний контроль сформували в Еда глибоку психологічну травму. Згодом це переросло в небезпечну одержимість.

Після смерті матері Ед Ґін не зміг змиритися з її втратою. Він почав викопувати тіла жінок, схожих на неї, на місцевому кладовищі. Так чоловік прагнув заповнити порожнечу й створити ілюзію того, що мати все ще поруч. Згодом це переросло у вбивства. Маніяк вбивав жінок та робив з них побутові речі: посуд, меблі, лампи. Тіло стало для нього всього лиш "полотном" для втілення хворих фантазій.

Режисери не просто передали історію жорсткого вбивці. Вони прагнули зазирнути в душу Еда Ґіна й розкрити його свідомість. У серіалі показано, як виховання, самотність та пригнічені бажання поступово руйнують межу між реальністю та безумством й призводять до непоправних наслідків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який серіал замінить сеанс психотерапії. Він змусить задуматися про важливе. 

Також ми розповідали про те, який психологічний трилер про маніяка варто подивитись. Неочікувана кінцівка вас точно вразить.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
