Головна Психологія Які фільми має побачити кожна жінка — скрасять осінній вечір

Які фільми має побачити кожна жінка — скрасять осінній вечір

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 20:20
Оновлено: 14:39
Культові стрічки, які варто подивитись цієї осені — кращий вибір для жінок
Емма Вотсон в головній ролі у фільмі "Маленькі жінки". Фото: кадр з відео

Осінь — пора вечорів, проведених за цікавими фільмами та горнятком гарячого шоколаду. Якщо ви саме в пошуку чогось цікавого та атмосферного, зверніть увагу на три культові стрічки, які можна подивитись на одному диханні.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Які фільми варто подивитись восени

"Сутінки" (2008)

Це без перебільшення легендарний фільм, який підкорив серця мільйонів глядачів. Головна героїня стрічки, Белла, змушена переїхати в похмуре та вічно дощове місто Форкс. Саме там вона знайомиться із загадковою родиною Калленів, які стають буквально ідолами для дівчини. Ба більше, вона закохується в Едварда Каллена, однак згодом виявляється, що він — вапмір. Це лякає дівчину, проте любов виявляється сильніше всіх страхів.

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

Ще один культовий фільм, який варто переглянути цієї осені — "Коли Гаррі зустрів Саллі". Це історія дружби між чоловіком і жінкою, яка тягнеться багато років. Поступово теплі почуття переростають в кохання. Однак до того герої фільму багато сперечаються, намагаються будувати стосунки з іншими та пробують змінити долю.

"Маленькі жінки" (2019)

Цей фільм — історія про чотирьох сестер, що намагаються побудувати щасливе життя в Америці в буремні 1860-ті роки. Батько сімейства відправляється на війну, тож дівчатам та їхній матері доводиться взяти на себе всі турботи. Тепер їм потрібно не просто стежити за порядком в домі, а й фактично навчитись заробляти й забезпечувати себе. При цьому кожна з сестер прагне знайти свій шлях та стикається з безліччю проблем і складнощів у спробах знайти власне місце під сонцем.

Ці фільми мають подивитись усі жінки. Вони надихають та дають відчуття сповненості новими силами. Восени, коли звідусіль підкрадається депресія, такі стрічки стануть рятівним кругом.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
