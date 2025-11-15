Новий психологічний трилер "Розрив" — чим цікавий цей серіал

Головний герой серіалу "Розрив". Фото: кадр з відео

У 2025 році вийшло багато психологічних трилерів, які одразу ж полюбились глядачам. Серед них — серіал "Розрив". Це стрічка, що розкриває новий погляд на людську свідомість.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чим цікавий серіал "Розрив"

Серіал "Розрив" — це науково-фантастичний трилер про працівників корпорації Lumon Industries. Вони добровільно проходять спеціальну процедуру "розриву", яка хірургічним шляхом розділяє їхні спогади на робочі й домашні. В офісі вони не мають жодних спогадів про своє особисте життя, а вдома не пам'ятають, чим займалися на роботі. Фактично в мозку кожного героя стрічки оселяється дві особистості.

Однак все змінюється тоді, коли один зі співробітників, Марк, поступово починає здогадуватись про змову навколо такого експерименту. Він разом з кількома колегами починає боротись за свої права та поволі розкривати секрети компанії.

У сучасному світі тисячі людей намагаються відшукати баланс між роботою та особистим життям. "Розрив" показує глядачеві, чи справді можна знайти золоту середину між цим. Серіал набрав шаленої популярності через несподівані сюжетні повороти та приховані послання. При цьому у стрічці відчутна нотка гумору, що розбавляє важливі й серйозні соціальні теми.

Перший сезон серіалу "Розрив" вийшов ще у 2022 році. Продовження цієї антиутопічної історії глядачі побачили у 2025 році, й другий сезон перевершив всі очікування. Та на цьому творці серіалу зупинятись не збираються. Наразі вже розпочали роботу над третім сезоном, однак точної дати його виходу поки що не відомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який серіал замінить похід до психолога. Він вражає глибоким сюжетом.

Також ми розповідали про те, яку українську мелодраму варто подивитись. Це історія про справжню силу кохання.