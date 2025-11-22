Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Мелодрама, що розкриває жіночу силу — найкращий серіал 2000-х

Мелодрама, що розкриває жіночу силу — найкращий серіал 2000-х

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 21:58
Оновлено: 22:09
Кращий серіал про кохання з 2000-х — найсильніша мелодрама
Дівчина дивиться фільм та плаче. Фото: Freepik

Якість фільму не вимірюється роками, коли його знімали. Саме тому деякі стрічки, що вийшли у 2000-х, досі залишаються популярними та не втрачають звання найкращих. Серед них — серіал "Жінка з характером".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитись серіал "Жінка з характером"

Події серіалу розгортаються навколо Сільвани і Андреса. Пара одружена вже 20 років та має чудову дочку Джин. На перший погляд здається, що стосунки між чоловіком та жінкою ідеальні. Однак насправді складний характер Андреса нелегко витримати. Чоловік не може змиритися з тим, що його дружина розумніша і талановитіша за нього, що призводить до численних конфліктів у родині.

Зрештою Сільвана, талановита модельєрка, вирішує розірвати стосунки та покидає Андреса. Це змінює її життя повністю. Відносини з донькою псуються, адже дівчина звинувачує матір у зраді. А сама Сільвана переїжджає до будинку своєї матері Еухенії.

У вирі всіх подій жінка знайомиться з чоловіком, який справді подобається їй. Виявляється, що Родріго одружений та має двох синів, однак його дружина вже два роки перебуває в лікарні в стані коми. Потроху Сільвана і Родріго закохуються одне в одного, однак вони не можуть бути разом з низки причин.

Цей серіал показує, як багато насправді може витримати жінка, на долю якої постійно випадають випробування. Ба більше, вона може змінити своє життя кардинально, варто лише повірити у власні сили. "Жінка з характером" — кіно, яке навчить не боятися діяти та обирати для себе краще життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку українську мелодраму 2025 року варто подивитись. Ця історія кохання надихає.

Також ми розповідали про те, який фільм про кохання має подивитись кожен. Це тепла історія, що надихає.

фільм серіал психологія кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації