Кращий серіал про кохання з 2000-х — найсильніша мелодрама

Дівчина дивиться фільм та плаче. Фото: Freepik

Якість фільму не вимірюється роками, коли його знімали. Саме тому деякі стрічки, що вийшли у 2000-х, досі залишаються популярними та не втрачають звання найкращих. Серед них — серіал "Жінка з характером".

Чому варто подивитись серіал "Жінка з характером"

Події серіалу розгортаються навколо Сільвани і Андреса. Пара одружена вже 20 років та має чудову дочку Джин. На перший погляд здається, що стосунки між чоловіком та жінкою ідеальні. Однак насправді складний характер Андреса нелегко витримати. Чоловік не може змиритися з тим, що його дружина розумніша і талановитіша за нього, що призводить до численних конфліктів у родині.

Зрештою Сільвана, талановита модельєрка, вирішує розірвати стосунки та покидає Андреса. Це змінює її життя повністю. Відносини з донькою псуються, адже дівчина звинувачує матір у зраді. А сама Сільвана переїжджає до будинку своєї матері Еухенії.

У вирі всіх подій жінка знайомиться з чоловіком, який справді подобається їй. Виявляється, що Родріго одружений та має двох синів, однак його дружина вже два роки перебуває в лікарні в стані коми. Потроху Сільвана і Родріго закохуються одне в одного, однак вони не можуть бути разом з низки причин.

Цей серіал показує, як багато насправді може витримати жінка, на долю якої постійно випадають випробування. Ба більше, вона може змінити своє життя кардинально, варто лише повірити у власні сили. "Жінка з характером" — кіно, яке навчить не боятися діяти та обирати для себе краще життя.

