Головна Психологія Ви поводитеся як аб'юзер — головні ознаки, що вкажуть на це

Ви поводитеся як аб'юзер — головні ознаки, що вкажуть на це

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 10:40
Головні ознаки аб'юзу у стосунках — що вказує на вашу токсичність
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Інколи людина може й не підозрювати, що вона ставиться токсично до свого партнера. Якщо вчасно розпізнати ознаки аб'юзу, стосунки можна врятувати. Це допоможе зробити союз здоровим і щасливим.

Про це розповіла психолог Алла Линок в Instagram.

Головні ознаки аб'юзу

Перш за все на аб'юз вказує те, що ви постійно зриваєтесь на партнера. Наприклад, влаштовуєте конфлікт через погане самопочуття чи проблеми на роботі. Ще одна ознака токсичності — тотальний контроль. Він полягає в тому, що людина хоче знати про партнера все: де він, з ким, коли буде вдома тощо. Крім того, аб'юзер не дає змоги другій половинці самостійно приймати важливі рішення. Він прагне, аби все у стосунках відбувалося лише з його погодження та під пильним наглядом.

Психологиня також зазначає, що на токсичність вказує постійна критика в сторону партнера. Наприклад, якщо ви висміюєте його погляди, зовнішній вигляд чи не підтримуєте інтереси. Так само йдеться й про порівняння другої половинки зі своїми колишніми. Це не принесе у стосунки нічого, окрім знецінення та непорозумінь.

Ще одна ознака, яка вказує на токсичність — ви ігноруєте переживання свого партнера. Наприклад, друга половинка з вами ділиться емоціями, а ви не звертаєте на них увагу або починаєте дратуватися. У здорових стосунках є місце для турботи й любові, але точно не для знецінення та приниження людини через почуття.

Психологиня наголошує, що якщо ви розпізнали у собі ознаки аб'юзу, варто негайно почати працювати над тим, аби виправити ситуацію. Вона додає, що такі стосунки не можуть бути щасливими й гармонійними, адже один з партнерів постійно виграє, а інший — емоційно страждає. Такий союз приречений, якщо вчасно не змінити своє ставлення до другої половинки.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращий фільм, що показує аб'юзивні стосунки. Його варто подивитись кожному.

Також ми розповідали про те, як розпізнати потенційного тирана. Такий чоловік зробить стосунки нестерпними.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
