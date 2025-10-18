Головні ознаки тирана на думку психологів — які прийоми він використовує

Чоловік-аб'юзер. Фото: Freepik

Визначити, що чоловік буде тираном й аб'юзером у стосунках можна ще на початку. Психологи зазначають, що зазвичай такі партнери використовують одні й ті ж маніпулятивні прийоми. Саме вони вказують на токсичність людини.

Ukr.Media

Які прийоми використовують тирани у стосунках

Він обирає, з ким варто спілкуватися

Тирани прагнуть мати необмежену владу та контролювати все. Такий чоловік буде намагатись ізолювати вас від світу. Він обиратиме вам друзів та навіть рідних, з якими, на його думку, варто спілкуватись. При цьому форми, в яких подається цей вид маніпуляції, можуть бути різними. Чоловік може змусити вас відчувати провину через те, що ви не поруч не з ним, а з подругою. Або ж він може у грубій і саркастичній формі висловлювати негативну думку щодо вашої близької людини. Зрештою його мета одна — позбавити вас звичної підтримки.

Різка зміна цінностей

Коли люди починають стосунки, вони обирають партнера, який розділяє цінності та уявлення про спільне життя. Однак зрештою тиран або ж аб'юзер різко змінює свої переконання й те, що його цікавить. Наприклад, раптом з'ясовується, що він не ставиться так категорично до спілкування з іншими жінками, як розповідав вам на початку.

Чоловік кричить на жінку. Фото: Freepik

Він не підтримує вашу самореалізацію

Чоловік-тиран ніколи не буде підтримувати ваш розвиток. Він буде насміхатись з усіх старань та навіть відверто критикувати їх. Такий партнер зовсім не зацікавлений в тому, аби ви досягали успіху та рухались вперед. Токсичний чоловік поступово буде намагатись відсунути на задній план все, що важливе для вас. Він буде прагнути забрати у вас всі ресурси та бажання досягати чогось.

Він вимагає, аби його постійно жаліли

Тиран — це людина, яка ніколи не знайде вдоволення. Він намагається усіма способами добитись того, аби друга половинка жаліла його. Такий чоловік завжди на все скаржиться та висловлює невдоволення. При цьому, така реакція не залежить від масштабів проблеми — будь-яку дрібницю він роздуватиме до величезних масштабів.

Ви постійно втомлені поруч з ним

Така ознака теж сигналізує про те, що ви у токсичних стосунках. Втома від стосунків — це повільне отруєння зсередини. Рано чи пізно маніпулятор досягне своєї мети та повністю виснажить вас. Ви перестанете поруч з такою людиною відчувати свою значущість та довіряти собі. Поруч з тираном ви вже будете не впевнені, що взагалі чогось хочете та маєте на це право.

