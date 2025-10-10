Як зрозуміти, що ви не пара — психологи назвали головні ознаки

Жінка плаче через сварку з чоловіком. Фото: Pexels

Зрозуміти, що ви з партнером насправді не підходите одне одному, можна ще на початку стосунків. Варто лише звернути увагу на головні сигнали, які на це вкажуть.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як зрозуміти, що ви не пара

Різні погляди на життя

Закохані мають дивитись в одному напрямку. Якщо для жінки важливо побудувати велику родину, а чоловік поки що не розглядає цього, то їхнє майбутнє приречене. Різні цілі та плани — головна ознака того, що парі не варто йти одним шляхом.

Відчуття самотності

Ще один яскравий сигнал, що вказує на несумісність пари, — відчуття самотності поруч з партнером. Якщо у вас відсутнє емоційне тепло чи підтримка, то такі стосунки не матимуть майбутнього.

Чоловік та жінка сваряться. Фото: Pexels

Емоційна нестабільність

Здорові стосунки, це коли обоє партнерів відчувають спокій та впевненість одне в одному. Якщо ж ви постійно перебуваєте в емоційній пастці — то купаєтесь в компліментах, то відчуваєте відштовхуючий холод, то ваша пара приречена.

Ви постійно сваритесь

Непорозуміння та сварки бувають у всіх. Однак якщо вони повторюються з дня в день, то ви точно не підходите одне одному. До того ж, хронічні конфлікти можуть свідчити про токсичний зв'язок.

Немає розмов про майбутнє

Пара, що не будує планів й не обговорює майбутнє, скоріше за все, приречена на розставання. Психологи пояснюють це тим, такі стосунки зупинилися в розвитку, а це означає, що шляхи партнерів рано чи пізно розійдуться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що ви справді потрібні чоловікові. На це вкажуть кілька ознак.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що ви у токсичних стосунках. Від такого партнера варто негайно тікати.