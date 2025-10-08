Відео
Україна
Головна Психологія Імена вірних жінок — хто ніколи не зрадить у стосунках

Імена вірних жінок — хто ніколи не зрадить у стосунках

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 14:01
Жінки з якими іменами найбільш вірні у стосунках — не здатні на зраду
Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Pexels

Жінки з деякими іменами цінують стосунки й сім'ю понад усе. Вони ніколи не підуть на зраду й не зможуть зробити боляче коханій людині. Для них відносини на стороні — це приниження не лише партнера, а й себе.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Імена вірних жінок

Євгенія

Такі жінки люблять гармонію у стосунках, відтак вони ніколи навіть не подумають про зраду. Ці партнерки прагнуть побудувати щасливий союз та роблять все для цього. Вони мріють про маленький затишний сімейний рай.

Ірина

Такі жінки люблять бути незалежними, однак їхня вірність у стосунках навіть не піддається сумніву. Ці особистості можуть мати багато друзів та знайомих, однак коли вони знаходять кохану людину, то забувають про решту.

Імена жінок, які не здатні на зраду
Закохана пара. Фото: Pexels

Ольга

Власниці цього імені мають загострене почуття вірності. Вони затято віддані своїм коханим та здатні стати надійною опорою для близьких. Такі жінки цінують свій вибір та ніколи його не зрадять.

Світлана

Власниці цього імені дуже дбайливі та опікуються сім'єю. Вони стають хорошими матерями та надійними партнерками. Для Світлани близькі завжди будуть на першому місці, тож така жінка ніколи не зрадить.

Владислава

Коли власниця цього імені зустрічає другу половинку, вона вже не бачить сенсу витрачати енергію на інших чоловіків. Владислава готова віддатись стосункам повністю та дуже щедра й відкрита, тож таємниці — точно не для неї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку не зберігають вірність. Вони найчастіше зраджують.

Також ми розповідали про те, які жіночі й чоловічі імена несумісні. Таким людям не бути щасливими разом.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
