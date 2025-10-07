Які знаки Зодіаку найчастіше зраджують — з ними не варто будувати стосунки

Жінка плаче через зраду чоловіка. Фото: Pexels

Чимало людей у стосунках наважуються на зраду. Для когось це спосіб втекти від проблем, а хтось так намагається розважитись й позбутись рутини. Астрологи зазначають, що найчастіше невірними бувають три знаки Зодіаку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують

Стрілець

Такі особистості дуже люблять пригоди та свободу. Вони часто наважують шукати щастя на стороні, адже надають перевагу власним бажанням над зобов'язаннями. Цей знак Зодіаку має дуже неспокійний дух й ненавидить відчувати скутість в чомусь. Чим більше друга половинка буде обмежувати свободу Стрільця, тим більше шансів, що рано чи пізно він почне стосунки на стороні. Такі особистості понад усе цінують свою незалежність й не будуть утискати її навіть заради коханої людини.

Дівчина обіймає хлопця. Фото: Pexels

Лев

Представники цього знаку Зодіаку мають дуже магнетичну харизму та обожнюють бути в центрі уваги. При цьому під їхньою впевненою зовнішністю ховається складний внутрішній світ. Лев прагне, аби ним захоплювались. Саме це найчастіше стає причиною зради. Якщо партнер не підкреслює його переваги, забув про компліменти й не робить яскравих проявів уваги, є висока ймовірність, що Лев почне звертати увагу на інших людей.

Близнюки

Такі особистості від природи мають подвійну натуру. Часто саме це викликає в них суперечливі бажання. Хоча й Близнюки можуть бути надзвичайно чарівними й дотепними компаньйонами, їхня невгамовна енергія та бажання змін можуть зробити людей цього знаку Зодіаку схильними до зрад. Такі особистості люблять шукати "пригоди" поза межами стосунків.

