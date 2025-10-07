Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Рейтинг найбільш невірних знаків Зодіаку — хто у списку

Рейтинг найбільш невірних знаків Зодіаку — хто у списку

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 19:52
Які знаки Зодіаку найчастіше зраджують — з ними не варто будувати стосунки
Жінка плаче через зраду чоловіка. Фото: Pexels

Чимало людей у стосунках наважуються на зраду. Для когось це спосіб втекти від проблем, а хтось так намагається розважитись й позбутись рутини. Астрологи зазначають, що найчастіше невірними бувають три знаки Зодіаку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують

Стрілець

Такі особистості дуже люблять пригоди та свободу. Вони часто наважують шукати щастя на стороні, адже надають перевагу власним бажанням над зобов'язаннями. Цей знак Зодіаку має дуже неспокійний дух й ненавидить відчувати скутість в чомусь. Чим більше друга половинка буде обмежувати свободу Стрільця, тим більше шансів, що рано чи пізно він почне стосунки на стороні. Такі особистості понад усе цінують свою незалежність й не будуть утискати її навіть заради коханої людини.

Які знаки Зодіаку зраджують найчастіше
Дівчина обіймає хлопця. Фото: Pexels

Лев

Представники цього знаку Зодіаку мають дуже магнетичну харизму та обожнюють бути в центрі уваги. При цьому під їхньою впевненою зовнішністю ховається складний внутрішній світ. Лев прагне, аби ним захоплювались. Саме це найчастіше стає причиною зради. Якщо партнер не підкреслює його переваги, забув про компліменти й не робить яскравих проявів уваги, є висока ймовірність, що Лев почне звертати увагу на інших людей.

Близнюки

Такі особистості від природи мають подвійну натуру. Часто саме це викликає в них суперечливі бажання. Хоча й Близнюки можуть бути надзвичайно чарівними й дотепними компаньйонами, їхня невгамовна енергія та бажання змін можуть зробити людей цього знаку Зодіаку схильними до зрад. Такі особистості люблять шукати "пригоди" поза межами стосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку — типові інтроверти. Вони ненавидять спілкування та галасливі компанії.

Також ми розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку природжений бути керівником. Це справжні лідери, що ведуть за собою.

психологія поради знаки Зодіаку стосунки астрологи
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації