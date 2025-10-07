Какие знаки Зодиака чаще всего изменяют — с ними не стоит строить отношения

Женщина плачет из-за измены мужа. Фото: Pexels

Многие в отношениях решаются на измену. Для кого-то это способ убежать от проблем, а кто-то так пытается развлечься и избавиться от рутины. Астрологи отмечают, что чаще всего неверными бывают три знака Зодиака.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые чаще всего изменяют

Стрелец

Такие личности очень любят приключения и свободу. Они часто решаются искать счастье на стороне, ведь предпочитают собственные желания обязательствам. Этот знак Зодиака имеет очень беспокойный дух и ненавидит чувствовать скованность в чем-то. Чем больше вторая половинка будет ограничивать свободу Стрельца, тем больше шансов, что рано или поздно он начнет отношения на стороне. Такие личности превыше всего ценят свою независимость и не будут ущемлять ее даже ради любимого человека.

Девушка обнимает парня. Фото: Pexels

Лев

Представители этого знака Зодиака обладают очень магнетической харизмой и обожают быть в центре внимания. При этом под их уверенной внешностью скрывается сложный внутренний мир. Лев стремится, чтобы им восхищались. Именно это чаще всего становится причиной измены. Если партнер не подчеркивает его достоинства, забыл о комплиментах и не делает ярких проявлений внимания, есть высокая вероятность, что Лев начнет обращать внимание на других людей.

Близнецы

Такие личности от природы обладают двойственной натурой. Часто именно это вызывает у них противоречивые желания. Хотя и Близнецы могут быть чрезвычайно очаровательными и остроумными компаньонами, их неуемная энергия и желание перемен могут сделать людей этого знака Зодиака склонными к изменам. Такие личности любят искать "приключения" за пределами отношений.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака — типичные интроверты. Они ненавидят общение и шумные компании.

Также мы рассказывали о том, кто из знаков Зодиака прирожденный быть руководителем. Это настоящие лидеры, ведущие за собой.