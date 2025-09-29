Худшие мужчины — мольфар назвал три невыносимых знака Зодиака

Мольфар назвал самые невыносимые знаки Зодиака — кто в рейтинге
Некоторые мужчины будут просто невыносимыми в отношениях. Женщинам трудно строить отношения с представителями этих знаков Зодиака, ведь они не принимают мнение второй половинки и всегда настаивают на своем.
Об этом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.
Худшие знаки Зодиака для отношений
Скорпион
Как отмечает Гордеев, третье место в рейтинге невыносимых знаков Зодиака, занимают мужчины-Скорпионы. Такие личности слишком ревнивы и самоуверенны. Женщина в отношениях с этим партнером будет постоянно сталкиваться с контролем, который будет выходить за грани. Скорпион привык, что все должно быть так, как он хочет.
Рак
Второе место рейтинга занимает именно этот знак Зодиака. Такие мужчины могут довести партнершу до безумия. Их очень сложно понять и слишком большая эмоциональность только ухудшает отношения. Строить союз с Раком — это как жить на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент. Если вы хотите построить стабильные и здоровые отношения, то этот знак Зодиака точно не станет лучшим выбором.
Овен
Этот знак Зодиака принесет в жизнь женщины незабываемые эмоции, однако не всегда они будут положительными. Мольфар говорит, иногда складывается впечатление, что этих мужчин создал сам ад.
"Я искренне сочувствую тем женщинам, которые в своей жизни встретили или женаты на мужчинах с этим знаком Зодиака. Силы вам и терпения", — говорит Гордеев.
Они слишком упрямы, самовлюблены и ревнивы. Овен ждет, что в отношениях все будет так, как говорит он. Такой мужчина постоянно требует к себе внимания и никому не даст возможности быть на первом месте.
