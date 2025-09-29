Худшие мужчины — мольфар назвал три невыносимых знака Зодиака

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Некоторые мужчины будут просто невыносимыми в отношениях. Женщинам трудно строить отношения с представителями этих знаков Зодиака, ведь они не принимают мнение второй половинки и всегда настаивают на своем.

Об этом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.

Худшие знаки Зодиака для отношений

Скорпион

Как отмечает Гордеев, третье место в рейтинге невыносимых знаков Зодиака, занимают мужчины-Скорпионы. Такие личности слишком ревнивы и самоуверенны. Женщина в отношениях с этим партнером будет постоянно сталкиваться с контролем, который будет выходить за грани. Скорпион привык, что все должно быть так, как он хочет.

Мужчина и женщина в плохих отношениях. Фото: Pexels

Рак

Второе место рейтинга занимает именно этот знак Зодиака. Такие мужчины могут довести партнершу до безумия. Их очень сложно понять и слишком большая эмоциональность только ухудшает отношения. Строить союз с Раком — это как жить на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент. Если вы хотите построить стабильные и здоровые отношения, то этот знак Зодиака точно не станет лучшим выбором.

Овен

Этот знак Зодиака принесет в жизнь женщины незабываемые эмоции, однако не всегда они будут положительными. Мольфар говорит, иногда складывается впечатление, что этих мужчин создал сам ад.

"Я искренне сочувствую тем женщинам, которые в своей жизни встретили или женаты на мужчинах с этим знаком Зодиака. Силы вам и терпения", — говорит Гордеев.

Они слишком упрямы, самовлюблены и ревнивы. Овен ждет, что в отношениях все будет так, как говорит он. Такой мужчина постоянно требует к себе внимания и никому не даст возможности быть на первом месте.

