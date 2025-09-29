Відео
Мольфар назвав найнестерпніші знаки Зодіаку — хто у рейтингу

Мольфар назвав найнестерпніші знаки Зодіаку — хто у рейтингу

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 20:22
Найгірші чоловіки — мольфар назвав три нестерпні знаки Зодіаку
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Деякі чоловіки будуть просто нестерпними у стосунках. Жінкам важко будувати стосунки з представниками цих знаків Зодіаку, адже вони не приймають думку другої половинки та завжди наполягають на своєму.

Про це розповів український мольфар Максим Гордєєв.

Найгірші знаки Зодіаку для стосунків

Скорпіон

Як зазначає Гордєєв, третє місце у рейтингу нестерпних знаків Зодіаку, займають чоловіки-Скорпіони. Такі особистості занадто ревниві та самовпевнені. Жінка у стосунках з цим партнером буде постійно стикатись з контролем, який виходитиме за грані. Скорпіон звик, що все має бути так, як він хоче.

Мольфар назвав найнестерпніші знаки Зодіаку
Чоловік та жінка у поганих стосунках. Фото: Pexels

Рак

Друге місце рейтингу посідає саме цей знак Зодіаку. Такі чоловіки можуть довести партнерку до божевілля. Їх дуже складно зрозуміти та й занадто велика емоційність лише погіршує стосунки. Будувати союз з Раком — це як жити на пороховій бочці, яка може вибухнути у будь-який момент. Якщо ви прагнете побудувати стабільні та здорові стосунки, то цей знак Зодіаку точно не стане кращим вибором.

Овен

Цей знак Зодіаку принесе у життя жінки незабутні емоції, однак не завжди вони будуть позитивними. Мольфар каже, інколи складається враження, що цих чоловіків створило саме пекло.

"Я щиро співчуваю тим жінкам, які у своєму житті зустріли або одружені на чоловіках з цим знаком Зодіаку. Сили вам і терпіння", — каже Гордєєв.

Вони занадто вперті, самозакохані та ревниві. Овен чекає, що у стосунках все буде так, як каже він. Такий чоловік постійно вимагає до себе уваги й нікому не дасть можливості бути на першому місці.

психологія Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти мольфар
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
