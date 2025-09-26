Які знаки Зодіаку доповнюють одне одного у дружбі — разом на все життя

Найращі подруги. Фото: Pexels

Деякі люди особливо підходять одне одному у плані дружби. Вони можуть побудувати довготривалі та міцні стосунки й бути підтримкою одне одному. Астрологи зазначають, що йдеться про представників деяких знаків Зодіаку.

Про це пише ТСН.

Реклама

Читайте також:

Найкращі друзі за знаками Зодіаку

Телець і Діва

Це просто ідеальний дружній тандем. Обидва знаки Зодіаку цінують стабільність, принциповість та порядність. У дружбі вони будуть відчувати опору одне в одному та надійність. Навіть час не зіпсує їхніх стосунків.

Рак і Риби

Такі знаки Зодіаку теж дуже схожі за своїм характером. Вони мають глибоку емпатію, довіряють інтуїції та відчувають навколишній світ однаково. Через це дружні взаємини між ними стають по-справжньому глибокими та міцними. Вони готові підтримати одне одного в будь-якій ситуації.

Друзі сміються. Фото: Pexels

Лев і Стрілець

Ці знаки Зодіаку мають потужну енергію та неабияку харизму. При цьому вони не намагаються змагатись між собою, а доповнюють одне одного. Такі люди відкриті до пригод та всього нового, що робить їхню дружбу яскравою та міцною.

Водолій і Близнюки

Такі особистості чудово розуміють одне одного завдяки творчості й інтелекту. В них немає часу на сум чи нудьгу. Ці знаки Зодіаку постійно зайняті пошуком нових ідей та разом намагаються втілити їх у життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку найдовше живуть. Вони б'ють всі рекорди.

Також ми розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку природжений бути бізнесменом. Це успішний лідер, який вміє керувати іншими.