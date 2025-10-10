Видео
Дата публикации 10 октября 2025 08:00
Как понять, что вы не пара — психологи назвали главные признаки
Женщина плачет из-за ссоры с мужем. Фото: Pexels

Понять, что вы с партнером на самом деле не подходите друг другу, можно еще в начале отношений. Стоит только обратить внимание на главные сигналы, которые на это укажут.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Как понять, что вы не пара

Разные взгляды на жизнь

Влюбленные должны смотреть в одном направлении. Если для женщины важно построить большую семью, а мужчина пока не рассматривает этого, то их будущее обречено. Разные цели и планы — главный признак того, что паре не стоит идти одним путем.

Ощущение одиночества

Еще один яркий сигнал, указывающий на несовместимость пары, — ощущение одиночества рядом с партнером. Если у вас отсутствует эмоциональное тепло или поддержка, то такие отношения не будут иметь будущего.

Як зрозуміти, що ви не пара
Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Pexels

Эмоциональная нестабильность

Здоровые отношения, это когда оба партнера чувствуют спокойствие и уверенность друг в друге. Если же вы постоянно находитесь в эмоциональной ловушке — то купаетесь в комплиментах, то чувствуете отталкивающий холод, то ваша пара обречена.

Вы постоянно ссоритесь

Недоразумения и ссоры бывают у всех. Однако если они повторяются изо дня в день, то вы точно не подходите друг другу. К тому же, хронические конфликты могут свидетельствовать о токсичной связи.

Нет разговоров о будущем

Пара, которая не строит планов и не обсуждает будущее, скорее всего, обречена на расставание. Психологи объясняют это тем, такие отношения остановились в развитии, а это значит, что пути партнеров рано или поздно разойдутся.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
