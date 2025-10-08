Как понять, что ты ему нужна — 5 признаков, которые укажут на это

Мужчина и женщина целуются. Фото: Pexels

Мужчины часто скрывают свои эмоции и не всегда столь же открыты как женщины. Об их истинных чувствах больше говорят поступки, чем слова. Психологи отмечают, что есть несколько главных признаков, которые укажут на то, что женщина действительно нужна мужчине.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Как понять, что мужчина действительно любит вас

Он помнит детали

Действительно влюбленный мужчина помнит детали, которые важны для вас. Например, он знает, что женщина любит на завтрак, или же может с легкостью назвать ее любимый сериал. Именно такие мелочи указывают на то, что партнер интересуется ею.

Он защищает вас

Мужчина, которому женщина действительно нужна, будет оберегать ее от всего: эмоциональных травм, физически тяжелой работы, недоброжелательных людей. Он будет поддерживать и помогать, что бы ни случилось.

Влюбленная пара. Фото: Pexels

Ему важно ваше мнение

Влюбленный мужчина внимательно слушает женщину и ценит ее мнение. Он часто прислушивается к советам такой партнерши и хочет узнать ее видение решения той или иной проблемы. Это показывает, что он уверен во второй половинке.

Он скучает по вам

Мужчина, который действительно влюблен, проявляет внимание и не боится показать, что он скучает. Такой партнер будет звонить или писать, когда вас нет рядом. Он хочет узнать, как дела у второй половинки и просто поговорить.

Вы в приоритете

Для мужчины, который действительно любит, в приоритете всегда будет женщина. Он ставит ее на первое место в своей жизни, показывая это поступками. Такой партнер никогда не сделает то, что обидит вторую половинку или заставит ее чувствовать себя некомфортно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские фразы раздражают мужчин. Они ненавидят, когда им это говорят.

Также мы рассказывали о том, что указывает на токсичные отношения. Важно уметь распознавать тревожные звоночки.