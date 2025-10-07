Видео
Главная Психология Как понять, что стресс стал опасным — психиатр ответил

Как понять, что стресс стал опасным — психиатр ответил

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 15:00
Когда обращаться за помощью из-за стресса — психиатр назвал главные признаки
Стресс у женщины. Фото: Pexels

Стресс — это не просто плохое настроение. Такое состояние может быть опасным как для психики, так и для физического состояния. Стоит понимать, когда нужно обращаться за помощью к психотерапевту, чтобы избежать неприятностей со здоровьем из-за стресса.

Об этом в эфире телеканала КИЇВ24 рассказал психиатр, врач-психотерапевт Давид Цыбенко.

Читайте также:

Когда обращаться за помощью к психологу из-за стресса

Как отмечает Цыбенко, нормальная реакция на стресс — это сердцебиение, потливость, напряжение и страх. Эти симптомы возникают у большинства людей. Они свидетельствуют о том, что организм пытается справиться с тревожностью.

"Во время стресса нормально чувствовать сердцебиение, потливость, напряжение. Нормально, что мы чувствуем страх или любые другие эмоции. Мы можем чувствовать и дезориентацию вообще. Также могут быть ощущения сильного давления и напряжения. Конечно, для людей, которые плохо переносят стресс или имеют дополнительные физические проблемы, это может стать серьезной угрозой", — говорит психиатр.

Цыбенко добавляет, что многие люди переживают стресс без последствий или могут справиться с ним самостоятельно. Однако в некоторых случаях стоит обратиться к специалисту.

"В большинстве случаев мы переносим стресс нормально. Однако, если в течение суток, двух или трех дней у вас сохраняются симптомы дезориентации, сниженного настроения или повышенного сердцебиения, или ощущение напряжения и очень сильного страха, то это может указывать на развитие острой стрессовой реакции", — объясняет специалист.

Цыбенко отмечает, что в таком случае следует наблюдать за состоянием в течение месяца и при необходимости обратиться к психотерапевту. Он поможет проработать пережитый опыт и предотвратить развитие посттравматического стрессового расстройства.

Напомним, ранее мы писали о том, как научиться управлять стрессом. Это поможет избавиться от тревожности и вернуть спокойствие.

Также мы рассказывали о том, какие утренние привычки помогут избавиться от стресса. Эти простые вещи спасут вашу психику.

психология советы стресс эмоции психологическое состояние
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
