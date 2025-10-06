Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Стресс можно контролировать — как вернуть гармонию в жизнь

Стресс можно контролировать — как вернуть гармонию в жизнь

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 06:55
Что поможет избежать стресса — действенные методики от психологов
Стресс у девушки. Фото: Pexels

Стресс — это не просто плохое настроение. Он не проходит бесследно и может вызвать нервные расстройства и болезни. Психологи отмечают, что есть несколько простых вещей, которые успокоят и избавят человека от стресса.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Как просто избавиться от стресса

Принимайте то, что вы неспособны изменить

Психологи отмечают, что не стоит пытаться контролировать вещи, которые вам неподвластны. Это только усилит тревожность и вызовет стресс. Нужно отпускать то, на что вы не можете повлиять.

Принимайте боль

Стоит научиться принимать свою боль, чтобы она не управляла вашей жизнью. Только так можно поднять самооценку и развить осознание собственной ценности. Посмотрите в глаза боли, а не убегайте от нее. Это поможет решить проблему.

Які речі допоможуть позбутись стресу
Расстроенная женщина. Фото: Pexels

Не сопротивляйтесь своим эмоциям

Плачьте, злитесь или радуйтесь тогда, когда вам этого хочется. Позволяйте себе чувствовать эмоции и проживать их. Только это убережет вашу психику от разрушений. Прислушивайтесь к себе.

Концентрируйтесь на позитиве

Думайте о хорошем и ищите свет даже в самые тяжелые времена. Позитив может вытянуть человека из стресса и поможет преодолеть тревожные мысли. Если же вы концентрируетесь на негативе, рано или поздно мозг просто эмоционально истощится.

Найдите опору в близких

Рядом с вами должны быть друзья и близкие в сложные периоды жизни. Не стоит отталкивать их. Будьте рядом с теми людьми, кто придает вам силы двигаться вперед. Иногда одна лишь поддержка может вытащить человека из эмоциональной пропасти.

Які речі допоможуть позбутись стресу
Стресс у мужчины. Фото: Pexels

Делайте то, что вам нравится

Занимайтесь любимым делом. Даже если сейчас работа не приносит вам такого удовольствия, как хотелось бы, начните делать то, что вам нравится, в свободное время. Это правильный путь, чтобы преодолеть стресс и достичь успеха.

Чаще улыбайтесь чаще

Простая улыбка позволит вам чувствовать себя намного лучше. Смех высвобождает гормоны счастья, которые естественным образом снижают уровень стресса и помогают расслабиться.

Напомним, ранее мы писали о том, какие утренние привычки избавят вас от стресса. Они успокаивают и возвращают гармонию.

Также мы рассказывали о простых техниках, которые помогут управлять стрессом. Они изменят вашу жизнь.

психология стресс интересные факты психологическое состояние советы психолога
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации