Головна Психологія Стрес можна контролювати — як повернути гармонію в життя

Стрес можна контролювати — як повернути гармонію в життя

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 06:55
Що допоможе уникнути стресу — дієві методики від психологів
Стрес у дівчини. Фото: Pexels

Стрес — це не просто поганий настрій. Він не минає безслідно та може викликати нервові розлади й хвороби. Психологи зазначають, що є кілька простих речей, які заспокоять та позбавлять людину стресу.

ТСН

Читайте також:

Як просто позбутися стресу

Приймайте те, що ви нездатні змінити

Психологи зазначають, що не варто намагатись контролювати речі, які вам непідвладні. Це лише посилюватиме тривожність та викличе стрес. Потрібно відпускати те, на що ви не можете вплинути.

Приймайте біль

Варто навчитись приймати свій біль, аби він не керував вашим життям. Лише так можна підвищити самооцінку й розвинути усвідомлення власної цінності. Погляньте в очі болю, а не тікайте від нього. Це допоможе розв'язати проблему.

Які речі допоможуть позбутись стресу
Засмучена жінка. Фото: Pexels

Не чиніть опір своїм емоціям

Плачте, зліться чи радійте тоді, коли вам цього хочеться. Дозволяйте собі відчувати емоції та проживати їх. Лише це вбереже вашу психіку від руйнувань. Прислухайтеся до себе.

Концентруйтеся на позитиві

Думайте про хороше та шукайте світло навіть у найважчі часи. Позитив може витягнути людину зі стресу та допоможе подолати тривожні думки. Якщо ж ви концентруєтесь на негативі, рано чи пізно мозок просто емоційно виснажиться.

Знайдіть опору в близьких

Поруч з вами повинні бути друзі та близькі у складні періоди життя. Не варто відштовхувати їх. Будьте поруч з тими людьми, хто надає вам сили рухатися вперед. Інколи одна лише підтримка може витягнути людину з емоційної прірви.

Які речі допоможуть позбутись стресу
Стрес у чоловіка. Фото: Pexels

Робіть те, що вам подобається

Займайтесь улюбленою справою. Навіть якщо наразі робота не приносить вам такого задоволення, як хотілось би, почніть робити те, що вам подобається, у вільний час. Це правильний шлях, аби подолати стрес та досягнути успіху.

Частіше посміхайтеся

Проста усмішка дозволить вам почуватися набагато краще. Сміх вивільняє гормони щастя, які природним чином знижують рівень стресу і допомагають розслабитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ранкові звички позбавлять вас стресу. Вони заспокоюють та повертають гармонію.

Також ми розповідали про прості техніки, що допоможуть керувати стресом. Вони змінять ваше життя.

психологія стрес цікаві факти психологічний стан поради психолога
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
