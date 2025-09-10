Яка їжа допоможе позбутись стресу та втоми — топ продуктів від нутриціолога

Дівчина готує їсти. Фото: Pexels

Хоча й чудодійного продукту, який вмить позбавить людину стресу немає, але харчування справді може впливати на емоційний стан. Їжа справді може підіймати настрій та покращувати самопочуття.

Про це розповіла нутриціологиня Юлія Рокос-Прокопчук в інтерв'ю виданню "Рубрика".

Реклама

Читайте також:

Які продукти допоможуть позбутись стресу

"Певні продукти, як темний шоколад (70% і більше), банани, цитрусові, ягоди, зокрема полуниця, можуть тимчасово покращити настрій. Однак для стійкого ефекту важлива систематичність у харчуванні", — пояснює Юлія Рокос-Прокопчук.

Вона зазначає, що під час інтенсивних інтелектуальних навантажень варто вживати жирну рибу, наприклад, лосось чи скумбрію. Це допоможе покращити когнітивні функції. Також корисними будуть горіхи та насіння. У них є вітамін E, який захищає мозок від стресу.

Сніданок з лососем. Фото: Pexels

Для того, аби легше переносити стрес або напругу, варто вживати ферментовані продукти, наприклад, кефір чи йогурт. Це натуральні пробіотики, які можуть знижувати рівень тривожності. Крім того, пийте багато зеленого чаю. Він буде розслабляти вас, не викликаючи сонливості.

Аби краще спати та легше відновлюватися, їжте цільну вівсянку. Як пояснює нутриціолог, вона багата на вітаміни групи В, амінокислоту триптофан, мелатонін і складні вуглеводи. Корисним також буде мигдаль — як джерело магнію.

Вибратися з депресії допоможе листова зелень: шпинат, капуста, різновиди салату. Вона містить фолати, дефіцит яких пов'язаний з депресивним станом. Також вживайте багато ягід, вони багаті на антиоксиданти.

Овочі, фрукти та горіхи. Фото: Pexels

Солодке хоча й допоможе швидко покращити настрій, але краще замінити його чимось корисним. Наприклад, фруктами, що містять природні цукри та клітковину: яблука, цитрусові та особливо ягоди. Або ж з'їжте горіхи чи насіння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти корисні для мозку. Вони допоможуть думати краще.

Також ми розповідали про те, які звички допоможуть мозку відпочити. Це справді розслабляє.