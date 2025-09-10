Какая еда поможет избавиться от стресса и усталости — топ продуктов от нутрициолога

Девушка готовит еду. Фото: Pexels

Хотя и чудодейственного продукта, который моментально избавит человека от стресса нет, но питание действительно может влиять на эмоциональное состояние. Еда действительно может поднимать настроение и улучшать самочувствие.

Об этом рассказала нутрициолог Юлия Рокос-Прокопчук в интервью изданию "Рубрика".

Реклама

Читайте также:

Какие продукты помогут избавиться от стресса

"Определенные продукты, как темный шоколад (70% и более), бананы, цитрусовые, ягоды, в частности клубника, могут временно улучшить настроение. Однако для устойчивого эффекта важна систематичность в питании", — объясняет Юлия Рокос-Прокопчук.

Она отмечает, что во время интенсивных интеллектуальных нагрузок следует употреблять жирную рыбу, например, лосось или скумбрию. Это поможет улучшить когнитивные функции. Также полезными будут орехи и семена. В них есть витамин E, который защищает мозг от стресса.

Завтрак с лососем. Фото: Pexels

Для того, чтобы легче переносить стресс или напряжение, стоит употреблять ферментированные продукты, например, кефир или йогурт. Это натуральные пробиотики, которые могут снижать уровень тревожности. Кроме того, пейте много зеленого чая. Он будет расслаблять вас, не вызывая сонливости.

Чтобы лучше спать и легче восстанавливаться, ешьте цельную овсянку. Как объясняет нутрициолог, она богата витаминами группы В, аминокислотой триптофан, мелатонином и сложными углеводами. Полезным также будет миндаль — как источник магния.

Выбраться из депрессии поможет листовая зелень: шпинат, капуста, разновидности салата. Она содержит фолаты, дефицит которых связан с депрессивным состоянием. Также употребляйте много ягод, они богаты антиоксидантами.

Овощи, фрукты и орехи. Фото: Pexels

Сладкое хотя и поможет быстро улучшить настроение, но лучше заменить его чем-то полезным. Например, фруктами, содержащими природные сахара и клетчатку: яблоки, цитрусовые и особенно ягоды. Или же съешьте орехи или семечки.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты полезны для мозга. Они помогут думать лучше.

Также мы рассказывали о том, какие привычки помогут мозгу отдохнуть. Это действительно расслабляет.