Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Топ продуктов, которые могут унять стресс — успокаивают нервы

Топ продуктов, которые могут унять стресс — успокаивают нервы

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 17:50
Какая еда поможет избавиться от стресса и усталости — топ продуктов от нутрициолога
Девушка готовит еду. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какие продукты помогут избавиться от стресса

Хотя и чудодейственного продукта, который моментально избавит человека от стресса нет, но питание действительно может влиять на эмоциональное состояние. Еда действительно может поднимать настроение и улучшать самочувствие.

Об этом рассказала нутрициолог Юлия Рокос-Прокопчук в интервью изданию "Рубрика".

Реклама
Читайте также:

Какие продукты помогут избавиться от стресса

"Определенные продукты, как темный шоколад (70% и более), бананы, цитрусовые, ягоды, в частности клубника, могут временно улучшить настроение. Однако для устойчивого эффекта важна систематичность в питании", — объясняет Юлия Рокос-Прокопчук.

Она отмечает, что во время интенсивных интеллектуальных нагрузок следует употреблять жирную рыбу, например, лосось или скумбрию. Это поможет улучшить когнитивные функции. Также полезными будут орехи и семена. В них есть витамин E, который защищает мозг от стресса.

Які продукти допоможуть позбутись стресу
Завтрак с лососем. Фото: Pexels

Для того, чтобы легче переносить стресс или напряжение, стоит употреблять ферментированные продукты, например, кефир или йогурт. Это натуральные пробиотики, которые могут снижать уровень тревожности. Кроме того, пейте много зеленого чая. Он будет расслаблять вас, не вызывая сонливости.

Чтобы лучше спать и легче восстанавливаться, ешьте цельную овсянку. Как объясняет нутрициолог, она богата витаминами группы В, аминокислотой триптофан, мелатонином и сложными углеводами. Полезным также будет миндаль — как источник магния.

Выбраться из депрессии поможет листовая зелень: шпинат, капуста, разновидности салата. Она содержит фолаты, дефицит которых связан с депрессивным состоянием. Также употребляйте много ягод, они богаты антиоксидантами.

Які продукти допоможуть позбутись стресу
Овощи, фрукты и орехи. Фото: Pexels

Сладкое хотя и поможет быстро улучшить настроение, но лучше заменить его чем-то полезным. Например, фруктами, содержащими природные сахара и клетчатку: яблоки, цитрусовые и особенно ягоды. Или же съешьте орехи или семечки.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты полезны для мозга. Они помогут думать лучше.

Также мы рассказывали о том, какие привычки помогут мозгу отдохнуть. Это действительно расслабляет.

продукты еда психология советы стресс
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации