Головна Психологія Як зрозуміти, що стрес став небезпечним — психіатр відповів

Як зрозуміти, що стрес став небезпечним — психіатр відповів

Дата публікації: 7 жовтня 2025 15:00
Коли звертатись по допомогу через стрес — психіатр назвав головні ознаки
Стрес у жінки. Фото: Pexels

Стрес — це не просто поганий настрій. Такий стан може бути небезпечним як для психіки, так і для фізичного стану. Варто розуміти, коли потрібно звертатись по допомогу до психотерапевта, аби уникнути неприємностей зі здоров'ям через стрес. 

Про це в етері телеканалу КИЇВ24 розповів психіатр, лікар-психотерапевт Давид Цибенко.

Читайте також:

Коли звертатись по допомогу до психолога через стрес

Як зазначає Цибенко, нормальна реакція на стрес — це серцебиття, пітливість, напруження та страх. Ці симптоми виникають у більшості людей. Вони свідчать про те, що організм намагається впоратися з тривожністю.

"Під час стресу нормально відчувати серцебиття, пітливість, напруження. Нормально, що ми відчуваємо страх чи будь-які інші емоції. Ми можемо відчувати й дезорієнтацію взагалі. Також можуть бути відчуття сильного тиску і напруги. Звісно, для людей, які погано переносять стрес або мають додаткові фізичні проблеми, це може стати серйозною загрозою", — каже психіатр.

Цибенко додає, що багато людей переживають стрес без наслідків чи можуть впоратися із ним самотужки. Однак в деяких випадках варто звернутись до фахівця.

"В більшості випадків ми переносимо стрес нормально. Однак, якщо протягом доби, двох чи трьох днів у вас зберігаються симптоми дезорієнтації, зниженого настрою чи підвищеного серцебиття або відчуття напруги й дуже сильного страху, то це може вказувати на розвиток гострої стресової реакції", — пояснює фахівець.

Цибенко зазначає, що у такому випадку варто спостерігати за станом протягом місяця та за потреби звернутися до психотерапевта. Він допоможе пропрацювати пережитий досвід і запобігти розвитку посттравматичного стресового розладу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як навчитись керувати стресом. Це допоможе позбутися тривожності та повернути спокій.

Також ми розповідали про те, які ранкові звички допоможуть позбутися стресу. Ці прості речі врятують вашу психіку.

психологія поради стрес емоції психологічний стан
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
