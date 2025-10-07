Коли звертатись по допомогу через стрес — психіатр назвав головні ознаки

Стрес у жінки. Фото: Pexels

Стрес — це не просто поганий настрій. Такий стан може бути небезпечним як для психіки, так і для фізичного стану. Варто розуміти, коли потрібно звертатись по допомогу до психотерапевта, аби уникнути неприємностей зі здоров'ям через стрес.

Про це в етері телеканалу КИЇВ24 розповів психіатр, лікар-психотерапевт Давид Цибенко.

Коли звертатись по допомогу до психолога через стрес

Як зазначає Цибенко, нормальна реакція на стрес — це серцебиття, пітливість, напруження та страх. Ці симптоми виникають у більшості людей. Вони свідчать про те, що організм намагається впоратися з тривожністю.

"Під час стресу нормально відчувати серцебиття, пітливість, напруження. Нормально, що ми відчуваємо страх чи будь-які інші емоції. Ми можемо відчувати й дезорієнтацію взагалі. Також можуть бути відчуття сильного тиску і напруги. Звісно, для людей, які погано переносять стрес або мають додаткові фізичні проблеми, це може стати серйозною загрозою", — каже психіатр.

Цибенко додає, що багато людей переживають стрес без наслідків чи можуть впоратися із ним самотужки. Однак в деяких випадках варто звернутись до фахівця.

"В більшості випадків ми переносимо стрес нормально. Однак, якщо протягом доби, двох чи трьох днів у вас зберігаються симптоми дезорієнтації, зниженого настрою чи підвищеного серцебиття або відчуття напруги й дуже сильного страху, то це може вказувати на розвиток гострої стресової реакції", — пояснює фахівець.

Цибенко зазначає, що у такому випадку варто спостерігати за станом протягом місяця та за потреби звернутися до психотерапевта. Він допоможе пропрацювати пережитий досвід і запобігти розвитку посттравматичного стресового розладу.

