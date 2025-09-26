Какие вещи никогда не сделают психически сильные люди — это отличает их от других

Пять вещей, которые никогда не сделает психически сильный человек
Бизнес-тренер Скотт Мауц десятилетиями тренировал сильных лидеров. Такой опыт дал ему возможность оценить этих личностей и лучше их понять. Поэтому Мауц выделил несколько вещей, которые никогда не делают психически сильные люди.
Об этом пишет CNBC.
Что отличает психически сильных людей
Не сдаются после неудач
Сильные лидеры понимают, что неудачи — это лишь путь к успеху. Они никогда не сдаются после того, как что-то не получилось. Такие личности будут пробовать делать что-то снова и снова до тех пор, пока все не сложится хорошо. Они стараются не преувеличивать негативное влияние неудач и именно поэтому чаще других достигают цели.
Не попадают в "статическую ловушку"
Психически сильные личности не могут игнорировать проблему и ничего с ней не делать. Они не будут оправдываться и обвинять других, а признают собственную ошибку. Решать реальные проблемы — это тяжелая работа и способны на нее только сильные люди.
Не восхищаются уважением, а зарабатывают его
Сильные личности не сосредотачиваются на том, чтобы получить уважение и признание других. Они понимают, что на это можно потратить слишком много времени и такие попытки будут совсем неуместными. Сильные люди сосредотачиваются на действиях, которые в конечном итоге принесут им уважение.
Не переоценивают и не недооценивают свои навыки
Психически сильные люди объективно оценивают себя. Они не будут подавлять веру в себя, если понимают, что могут добиться успеха. При этом и переоценивать себя такие личности также не будут.
Не пытаются всегда угодить всем
Постоянное стремление угодить всем может быстро привести к выгоранию. Именно поэтому сильные личности не пытаются понравиться кому-то. Они устанавливают здоровые границы и заботятся о своих потребностях и желаниях.
