Главная Психология Вы в токсичных отношениях — неочевидные признаки этого

Вы в токсичных отношениях — неочевидные признаки этого

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 08:00
Как понять, что отношения токсичны для вас — психологи объяснили
Мужчина и женщина в отношениях. Фото: Pexels

Токсичные отношения — это не просто недоразумения или периодические ссоры. На самом деле речь идет об опасном поведении партнера, которое направлено на то, чтобы нанести вам эмоциональный, психологический или даже физический вред. Психологи отмечают, что есть несколько тревожных звоночков, которые укажут на токсичные отношения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Главные признаки токсичных отношений

Постоянное эмоциональное истощение

Самый главный признак того, что вы находитесь в токсичных отношениях — постоянная усталость и тревога после общения с партнером. Здоровые отношения должны придавать вам сил, а не истощать.

Потеря себя

Если вы начинаете замечать в себе изменения, которые происходят из-за влияния партнера, а не вашего личного желания, стоит присмотреться к отношениям. Ощущение потери себя и внутренней пустоты — главный признак токсичных отношений.

Як розпізнати токсичні стосунки
Мужчина и женщина смотрят друг на друга. Фото: Pexels

Постоянная критика и унижение

Токсичный партнер постоянно вас будет критиковать и не будет поддерживать. Обычно он только обесценивает вторую половинку и высмеивает ее чувства, достижения или выбор. При этом не всегда токсичность может проявляться напрямую, часто она бывает замаскирована под саркастические "шутки".

Эмоциональные качели

Если вы постоянно чувствуете эмоциональную нестабильность, то стоит присмотреться к отношениям. Токсичный партнер чередует нежность с равнодушием или агрессией. В конце концов это только формирует зависимость от второй половинки.

Отсутствие поддержки

В здоровых отношениях вы чувствуете себя защищенными, а вот токсичный партнер никогда не поддерживает. Он игнорирует чувства и обесценивает проблемы и страхи второй половинки. В таких отношениях человек чувствует себя одиноким.

психология признаки отношения советы психолога токсичные отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
