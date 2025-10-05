Что может разрушить самые счастливые отношения — психологи предупредили

Мужчина и женщина смотрят друг на друга. Фото: Pexels

Иногда партнеры портят отношения, даже не осознавая этого. Они делают мелочи, на которые не обращают внимание. На самом деле эти вещи способны разрушить чувства и уничтожить союз.

Об этом рассказал американский психолог Марк Траверс в колонке для Forbes.

Что чаще всего портит отношения

Перекладывание вины и избегание ответственности

Часто партнёры начинают защищаться во время недоразумений вместо того, чтобы всё обсудить и избегать таких ошибок в будущем. Они не способны взять ответственность за свои действия и перекладывают вину на вторую половинку. Например, один из партнеров расстроен и говорит об этом другому, однако в ответ слышит фразы вроде "Не преувеличивай" или "Ты всегда делаешь ссоры по пустякам". Такой подход к отношениям имеет накопительный эффект. Рано или поздно одному из партнеров надоест постоянно чувствовать вину и он просто уйдет.

Девушка обиделась на парня. Фото: Pexels

Двойные стандарты в требованиях

Еще одна распространенная ошибка, которую допускает большинство — двойные стандарты. Люди часто хотят, чтобы партнеры менялись ради них. Это абсолютно нормально, однако только когда на компромиссы идут оба. Если же вы требуете от партнера, чтобы он был внимательнее к вам и проявлял больше чувств, но сами этого не делаете, то это незаметно разрушает доверие.

Сосредоточенность не на проблеме, а на реакции

Часто партнеры обращают внимание на реакции друг друга, упуская самое важное — суть проблемы. Например, вторая половинка подчеркивает ваш тон, но не слышит то, что вы хотите объяснить: "Ты опять преувеличиваешь! Чего ты так кричишь?". Это отбрасывает саму проблему и ранит партнёра ещё больше, поскольку он не только обижен, но и чувствует, что его боль не принимают во внимание.

