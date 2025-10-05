Що може зруйнувати найщасливіші стосунки — психологи попередили

Чоловік та жінка дивляться одне на одного. Фото: Pexels

Інколи партнери псують стосунки, навіть не усвідомлюючи цього. Вони роблять дрібниці, на які не звертають увагу. Насправді ж ці речі здатні зруйнувати почуття та знищити союз.

Про це розповів американський психолог Марк Траверс в колонці для Forbes.

Реклама

Читайте також:

Що найчастіше псує стосунки

Перекладання провини й уникання відповідальності

Часто партнери починають захищатися під час непорозумінь замість того, аби все обговорити та уникати таких помилок в майбутньому. Вони не здатні взяти відповідальність за свої дії та перекладають провину на другу половинку. Наприклад, один з партнерів засмучений та говорить про це іншому, однак у відповідь чує фрази на кшталт "Не перебільшуй" чи "Ти завжди робиш сварки через дрібниці". Такий підхід до стосунків має накопичувальний ефект. Рано чи пізно одному з партнерів набридне постійно відчувати вину й він просто піде.

Дівчина образилась на хлопця. Фото: Pexels

Подвійні стандарти у вимогах

Ще одна поширена помилка, яку допускає більшість — подвійні стандарти. Люди часто хочуть, аби партнери змінювались заради них. Це абсолютно нормально, однак лише коли на компроміси йдуть обоє. Якщо ж ви вимагаєте від партнера, аби він був уважнішим до вас та проявляв більше почуттів, але самі цього не робите, то це непомітно руйнує довіру.

Зосередженість не на проблемі, а на реакції

Часто партнери звертають увагу на реакції одне одного, упускаючи найважливіше — суть проблеми. Наприклад, друга половинка підкреслює ваш тон, але не чує те, що ви хочете пояснити: "Ти знову перебільшуєш! Чого ти так кричиш?". Це відкидає саму проблему та ранить партнера ще більше, оскільки він не лише ображений, а й відчуває, що його біль не беруть до уваги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими чоловіками краще не будувати стосунки. На це вкажуть кілька фраз.

Також ми розповідали про те, з якими типами людей краще не будувати стосунки. Це токсичні особистості, які живляться енергією інших.