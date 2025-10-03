Типи найбільш токсичних людей — чому з ними не варто спілкуватись

Колеги спілкуються. Фото: Pexels

Деяких людей краще викреслити зі свого життя, адже вони лише крадуть вашу енергію та живляться негативом. Психологи зазначають, що такі особистості занадто токсичні, а вміння попрощатися з ними стане важливим кроком до внутрішньої свободи та гармонії.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Які типи людей найбільше шкодять іншим

Вічні критики

Цей тип людей завжди знецінює інших. Такі особистості глузують з досягнень та нав'язують сумніви щодо планів. Товариш, що постійно критикує, лише руйнує впевненість у собі, тож краще припинити з ним спілкування.

Маніпулятори

Такі люди постійно тиснуть на почуття провини чи по-іншому маніпулюють навколишніми. Від них часто лунають фрази "Ну ти ж мені друг, то зроби це заради мене?" чи "Якщо ти мене любиш — мусиш". Такі люди використовують ваші страхи, щоб отримати те, що їм потрібно.

Емоційні вампіри

Після зустрічі з цими особистостями ви постійно відчуваєте виснаження, а не радість. Такі люди скаржаться на життя та перекладають відповідальність. Вони постійно чекають підтримки від вас, але самі нічого не дають у відповідь.

Токсичні подруги. Фото: Pexels

Песимісти

Для таких людей все завжди погано. Вони незадоволені роботою, партнером чи будь-чим іншим й постійно про це говорять. Якщо проводити багато часу з такими особистостями, ви почнете дивитися на життя так само.

Егоїсти

Світ цих людей обертається лише навколо власних потреб. Вони вимагають постійної уваги, однак самі не здатні допомогти, коли це треба. Зрештою такі стосунки лише забирають ваш ресурс.

Ті, хто перекладає провину

Ці люди не вміють визнавати власні помилки та перекладають провину на інших. Така форма емоційної маніпуляції змушує навколишніх почуватись розбитими та постійно нести емоційний тягар.

Ті, хто постійно тягне назад

Якщо людина не підтримує ваш розвиток, краще перестати з нею спілкуватись. Такі особистості постійно відмовляють інших від нових можливостей і повторюють те, що у них нічого не вийде. Вони лише позбавляють шансів на зміни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим загрожують токсичні стосунки. Вони впливають не тільки на психіку, а й на тіло.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що оточення руйнує вашу психіку. З такими людьми краще не спілкуватись.