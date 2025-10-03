Типы наиболее токсичных людей — почему с ними не стоит общаться

Коллеги общаются. Фото: Pexels

Некоторых людей лучше вычеркнуть из своей жизни, ведь они только воруют вашу энергию и питаются негативом. Психологи отмечают, что такие личности слишком токсичные, а умение попрощаться с ними станет важным шагом к внутренней свободе и гармонии.

Какие типы людей больше всего вредят другим

Вечные критики вечные критики

Этот тип людей всегда обесценивает других. Такие личности смеются над достижениями и навязывают сомнения относительно планов. Товарищ, который постоянно критикует, только разрушает уверенность в себе, поэтому лучше прекратить с ним общение.

Манипуляторы

Такие люди постоянно давят на чувство вины или по-другому манипулируют окружающими. От них часто звучат фразы "Ну ты же мне друг, так сделай это ради меня?" или "Если ты меня любишь — должен". Такие люди используют ваши страхи, чтобы получить то, что им нужно.

Эмоциональные вампиры

После встречи с этими личностями вы постоянно чувствуете истощение, а не радость. Такие люди жалуются на жизнь и перекладывают ответственность. Они постоянно ждут поддержки от вас, но сами ничего не дают в ответ.

Токсичные подруги. Фото: Pexels

Пессимисты

Для таких людей все всегда плохо. Они недовольны работой, партнером или чем-либо другим и постоянно об этом говорят. Если проводить много времени с такими личностями, вы начнете смотреть на жизнь так же.

Эгоисты

Мир этих людей вращается только вокруг собственных потребностей. Они требуют постоянного внимания, однако сами не способны помочь, когда это нужно. В конце концов такие отношения только забирают ваш ресурс.

Те, кто перекладывает вину

Эти люди не умеют признавать собственные ошибки и перекладывают вину на других. Такая форма эмоциональной манипуляции заставляет окружающих чувствовать себя разбитыми и постоянно нести эмоциональный груз.

Те, кто постоянно тянет назад

Если человек не поддерживает ваше развитие, лучше перестать с ним общаться. Такие личности постоянно отговаривают других от новых возможностей и повторяют то, что у них ничего не получится. Они лишь лишают шансов на изменения.

