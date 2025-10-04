Видео
Главная Психология Психолог объяснила, какие отношения обречены на расставание

Психолог объяснила, какие отношения обречены на расставание

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 08:00
Как понять, что отношения обречены на провал — объяснение психолога
Мужчина и женщина в отношениях. Фото: Pexels

Иногда отношения обречены на расставание еще в самом начале. Чтобы понять это, стоит обратить внимание на несколько главных признаков. Психолог Кэти Никерсон отмечает, что это ключевые вещи, которые сигнализируют о проблемах в паре.

Об этом пишет Mirror.

Как отмечает психолог, первый признак того, что у пары нет будущего — презрение. Когда один из партнеров испытывает внешнее отвращение к другому, счастливыми вместе им точно не быть.

"Это когда вы закатываете глаза, стонете, или делаете жесты, которые показывают, что вы презираете свою половинку", — говорит Никерсон.

Она добавляет, что второй признак обреченных отношений — это критика. Постоянные нарекания на партнера уничтожают чувства. Человек, который всем недоволен, будет только портить самооценку второй половинки и эмоционально истощать ее. В конце концов это надоест обеим сторонам.

Які стосунки приречені на провал
Мужчина обнимает женщину. Фото: Pexels

Третьим признаком обреченных отношений, по словам Никерсон, является изоляция и отстранение. Именно это может положить конец союзу. Люди, которые находятся в отношениях, но эмоционально находятся порознь, не имеют общего будущего.

"Это когда вы фактически даже не слушаете комментариев своего партнера, а просто ставите каменную стену между вами", — объясняет психолог.

Четвертым признаком того, что отношения обречены на разрыв, Никерсон назвала "оборону, когда вы не слушаете". Речь идет о случаях, в которых вместо того, чтобы разговаривать и искать компромиссы, вы постоянно защищаетесь и говорите партнеру о том, что его мысли не правильные.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
