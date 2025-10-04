Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Психолог пояснила, які стосунки приречені на розставання

Психолог пояснила, які стосунки приречені на розставання

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 08:00
Як зрозуміти, що стосунки приречені на провал — пояснення психолога
Чоловік та жінка у стосунках. Фото: Pexels

Інколи стосунки приречені на розставання ще на самому початку. Аби зрозуміти це, варто звернути увагу на кілька головних ознак. Психологиня Кеті Нікерсон зазначає, що це ключові речі, які сигналізують про проблеми у парі.

Про це пише Mirror.

Реклама
Читайте також:

Ознаки того, що стосунки приречені

Як зазначає психологиня, перша ознака того, що у пари немає майбутнього — презирство. Коли один із партнерів відчуває зовнішню огиду до іншого, щасливими разом їм точно не бути.

"Це коли ви закочуєте очі, стогнете, чи робите жести, які показують, що ви зневажаєте свою половинку", — каже Нікерсон.

Вона додає, що друга ознака приречених стосунків — це критика. Постійні нарікання на партнера знищують почуття. Людина, яка всім незадоволена, лише псуватиме самооцінку другої половинки та емоційно виснажуватиме її. Зрештою це набридне обом сторонам.

Які стосунки приречені на провал
Чоловік обіймає жінку. Фото: Pexels

Третьою ознакою приречених стосунків, за словами Нікерсон, є ізоляція та відсторонення. Саме це може покласти край союзу. Люди, що перебувають у стосунках, але емоційно знаходяться порізно, не мають спільного майбутнього.

"Це коли ви фактично навіть не слухаєте коментарів свого партнера, а просто ставите кам'яну стіну між вами", — пояснює психологиня.

Четвертою ознакою того, що стосунки приречені на розрив, Нікерсон назвала "оборону, коли ви не слухаєте". Йдеться про випадки, в яких замість того, аби розмовляти та шукати компроміси, ви постійно захищаєтеся і говорите партнеру про те, що його думки не правильні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому полягає секрет щасливих стосунків Вікторії та Девіда Бекхемів. Вони разом вже майже 30 років.

Також ми розповідали про те, які чоловіки просто незабутні у коханні. Жінки не можуть забути їх навіть після розставання.

психологія поради кохання чоловіки стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації