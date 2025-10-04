Як зрозуміти, що стосунки приречені на провал — пояснення психолога

Чоловік та жінка у стосунках. Фото: Pexels

Інколи стосунки приречені на розставання ще на самому початку. Аби зрозуміти це, варто звернути увагу на кілька головних ознак. Психологиня Кеті Нікерсон зазначає, що це ключові речі, які сигналізують про проблеми у парі.

Ознаки того, що стосунки приречені

Як зазначає психологиня, перша ознака того, що у пари немає майбутнього — презирство. Коли один із партнерів відчуває зовнішню огиду до іншого, щасливими разом їм точно не бути.

"Це коли ви закочуєте очі, стогнете, чи робите жести, які показують, що ви зневажаєте свою половинку", — каже Нікерсон.

Вона додає, що друга ознака приречених стосунків — це критика. Постійні нарікання на партнера знищують почуття. Людина, яка всім незадоволена, лише псуватиме самооцінку другої половинки та емоційно виснажуватиме її. Зрештою це набридне обом сторонам.

Третьою ознакою приречених стосунків, за словами Нікерсон, є ізоляція та відсторонення. Саме це може покласти край союзу. Люди, що перебувають у стосунках, але емоційно знаходяться порізно, не мають спільного майбутнього.

"Це коли ви фактично навіть не слухаєте коментарів свого партнера, а просто ставите кам'яну стіну між вами", — пояснює психологиня.

Четвертою ознакою того, що стосунки приречені на розрив, Нікерсон назвала "оборону, коли ви не слухаєте". Йдеться про випадки, в яких замість того, аби розмовляти та шукати компроміси, ви постійно захищаєтеся і говорите партнеру про те, що його думки не правильні.

