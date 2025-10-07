Як зрозуміти, що стосунки токсичні для вас — психологи пояснили

Чоловік та жінка у стосунках. Фото: Pexels

Токсичні стосунки — це не просто непорозуміння чи періодичні сварки. Насправді йдеться про небезпечну поведінку партнера, яка спрямована на те, аби завдати вам емоційної, психологічної чи навіть фізичної шкоди. Психологи зазначають, що є кілька тривожних дзвіночків, які вкажуть на токсичні стосунки.

Головні ознаки токсичних стосунків

Постійне емоційне виснаження

Найголовніша ознака того, що ви перебуваєте у токсичних стосунках — постійна втома та тривога після спілкування з партнером. Здорові стосунки мають додавати вам сил, а не виснажувати.

Втрата себе

Якщо ви починаєте помічати в собі зміни, що стаються через вплив партнера, а не ваше особисте бажання, варто придивитись до стосунків. Відчуття втрати себе та внутрішньої пустоти — головна ознака токсичних стосунків.

Чоловік та жінка дивляться одне на одного. Фото: Pexels

Постійна критика та приниження

Токсичний партнер постійно вас критикуватиме та не буде підтримувати. Зазвичай він лише знецінює другу половинку та висміює її почуття, досягнення чи вибір. При цьому не завжди токсичність може проявлятись напряму, часто вона буває замаскована під саркастичні "жарти".

Емоційні гойдалки

Якщо ви постійно відчуваєте емоційну нестабільність, то варто придивитись до стосунків. Токсичний партнер чергує ніжність із байдужістю або агресією. Зрештою це лише формує залежність від другої половинки.

Відсутність підтримки

У здорових стосунках ви почуваєтесь захищеними, а от токсичний партнер ніколи не підтримує. Він ігнорує почуття та знецінює проблеми й страхи другої половинки. У таких стосунках людина почувається самотньою.

