Главные признаки тирана по мнению психологов — какие приемы он использует

Мужчина-абьюзер. Фото: Freepik

Определить, что мужчина будет тираном и абьюзером в отношениях можно еще в начале. Психологи отмечают, что обычно такие партнеры используют одни и те же манипулятивные приемы. Именно они указывают на токсичность человека.

Об этом пишет Ukr.Media.

Какие приемы используют тираны в отношениях

Он выбирает, с кем стоит общаться

Тираны стремятся иметь неограниченную власть и контролировать все. Такой человек будет пытаться изолировать вас от мира. Он будет выбирать вам друзей и даже родных, с которыми, по его мнению, стоит общаться. При этом формы, в которых подается этот вид манипуляции, могут быть разными. Мужчина может заставить вас чувствовать вину за то, что вы не рядом не с ним, а с подругой. Или же он может в грубой и саркастической форме высказывать негативное мнение о вашем близком человеке. В конце концов его цель одна — лишить вас привычной поддержки.

Резкая смена ценностей

Когда люди начинают отношения, они выбирают партнёра, который разделяет ценности и представления о совместной жизни. Однако в конце концов тиран или же абьюзер резко меняет свои убеждения и то, что его интересует. Например, вдруг выясняется, что он не относится так категорично к общению с другими женщинами, как рассказывал вам в начале.

Мужчина кричит на женщину. Фото: Freepik

Он не поддерживает вашу самореализацию

Мужчина-тиран никогда не будет поддерживать ваше развитие. Он будет насмехаться над всеми стараниями и даже откровенно критиковать их. Такой партнер совсем не заинтересован в том, чтобы вы достигали успеха и двигались вперед. Токсичный человек постепенно будет пытаться отодвинуть на задний план все, что важно для вас. Он будет стремиться забрать у вас все ресурсы и желание достигать чего-то.

Он требует, чтобы его постоянно жалели

Тиран — это человек, который никогда не найдет удовлетворения. Он пытается всеми способами добиться того, чтобы вторая половинка жалела его. Такой человек всегда на все жалуется и выражает недовольство. При этом, такая реакция не зависит от масштабов проблемы — любую мелочь он будет раздувать до огромных масштабов.

Вы постоянно уставшие рядом с ним

Такой признак тоже сигнализирует о том, что вы в токсичных отношениях. Усталость от отношений — это медленное отравление изнутри. Рано или поздно манипулятор достигнет своей цели и полностью истощит вас. Вы перестанете рядом с таким человеком чувствовать свою значимость и доверять себе. Рядом с тираном вы уже будете не уверены, что вообще чего-то хотите и имеете на это право.

