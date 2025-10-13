Что женщины делают перед разводом — психологи назвали три вещи

Она готова идти дальше — какие вещи женщина делает перед разводом
Многие женщины проходят через несколько этапов внутренних изменений перед тем, как принять решение о разводе. Однако когда все окончательно осознано, то партнерша начинает планировать новую жизнь и постепенно дистанцируется от партнера. Существует три вещи, которые она делает перед тем, как уйти из отношений.
Что женщина делает тогда, когда решила разойтись
Имеет много претензий
Женщина, которая готова уйти из отношений, больше не будет молчать и мириться с тем, что ей не нравится в мужчине. Она будет обращать внимание на каждую совершенную ошибку и постоянно подчеркивать в партнере то, что ей не нравится. Такая личность уже не намерена спасать отношения, поэтому не пытается исправить вторую половинку, а лишь постоянно указывает на ее недостатки.
Активно общается с другими мужчинами
Перед запланированным расставанием женщина может начать обращать внимание на других мужчин и не обязательно это означает, что она начала поиски новой второй половинки. Часто это случается лишь потому, что такая личность позволяет подпустить к себе других и общаться с теми, кто ей действительно интересен.
Проводит много времени вне дома
Женщина, которая разлюбила своего партнера, будет стараться как можно реже находиться дома. На это есть две причины. Первая — она не хочет общаться с нелюбимым мужчиной. Такая женщина только раздражается от присутствия партнера и хочет как можно меньше времени проводить с ним наедине. Другая же причина заключается в том, что она может стремиться найти новую вторую половинку. Поэтому такая личность будет пытаться посещать различные мероприятия, рестораны или кино.
