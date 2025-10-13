Видео
Україна
Видео

Она готова идти дальше — какие вещи женщина делает перед разводом

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 15:00
Что женщины делают перед разводом — психологи назвали три вещи
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Многие женщины проходят через несколько этапов внутренних изменений перед тем, как принять решение о разводе. Однако когда все окончательно осознано, то партнерша начинает планировать новую жизнь и постепенно дистанцируется от партнера. Существует три вещи, которые она делает перед тем, как уйти из отношений.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Читайте также:

Что женщина делает тогда, когда решила разойтись

Имеет много претензий

Женщина, которая готова уйти из отношений, больше не будет молчать и мириться с тем, что ей не нравится в мужчине. Она будет обращать внимание на каждую совершенную ошибку и постоянно подчеркивать в партнере то, что ей не нравится. Такая личность уже не намерена спасать отношения, поэтому не пытается исправить вторую половинку, а лишь постоянно указывает на ее недостатки.

Активно общается с другими мужчинами

Перед запланированным расставанием женщина может начать обращать внимание на других мужчин и не обязательно это означает, что она начала поиски новой второй половинки. Часто это случается лишь потому, что такая личность позволяет подпустить к себе других и общаться с теми, кто ей действительно интересен.

Що робить жінка перед розлученням
Женщина, которая решила расстаться, кладет на стол обручальное кольцо. Фото: Pexels

Проводит много времени вне дома

Женщина, которая разлюбила своего партнера, будет стараться как можно реже находиться дома. На это есть две причины. Первая — она не хочет общаться с нелюбимым мужчиной. Такая женщина только раздражается от присутствия партнера и хочет как можно меньше времени проводить с ним наедине. Другая же причина заключается в том, что она может стремиться найти новую вторую половинку. Поэтому такая личность будет пытаться посещать различные мероприятия, рестораны или кино.

психология развод интересные факты признаки отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
