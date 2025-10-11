Как понять, что отношения не спасти — подсказки от психологов

Какая пара обречена на расставание — признаки, что укажут на это
Некоторые отношения обречены на расставание и уберечь их уже не сможет ничто. Психологи отмечают, что на это укажут несколько тревожных признаков. Если между вами с партнером возникают такие ощущения, то, возможно, время двигаться дальше отдельно.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Признаки того, что отношения уже не спасти
Нет эмоциональной связи
Один из ключевых признаков того, что ваши отношения уже не спасти — отсутствие эмоций и глубокой связи. Если партнеры перестали быть открытыми друг с другом, делиться мыслями и чувствами, скорее всего, они больше не хотят быть вместе.
Агрессивное общение
Постоянные споры, ссоры и конфликты свидетельствуют о том, что пара на грани разрыва. Если они перестали завершаться примирением и вы можете днями не разговаривать друг с другом, то отношения точно обречены на расставание.
Нет физической близости
Отношения без интима долго не продержатся. Это едва ли не самый главный звоночек, указывающий на серьезные проблемы в паре. Психологи убеждены, что физическая близость имеет решающее значение для поддержания отношений. Если даже мысль об интиме с партнером вызывает раздражение, то будущего у вас точно не будет.
Фантазии о других
Если вы начинаете представлять свою жизнь с другими партнерами, это может быть тревожным звоночком о том, что ваши отношения обречены. Конечно, простые фантазии могут быть у всех, однако если это серьезные размышления о том, как построить другую жизнь, вероятно, ваши чувства к нынешнему партнеру давно остыли.
Планы перестают совпадать
Отношения не обречены, пока вы строите совместные планы. Если же в разговорах партнеры и не вспоминают о будущем и не видят друг друга в своих жизненных планах, это свидетельствует о том, что ваши пути начали расходиться.
Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что вы нужны мужчине. Настоящие чувства покажет поведение.
Также мы рассказывали о том, из-за чего чаще всего расходятся пары. Эти мелочи разрушают отношения.
Читайте Новини.LIVE!