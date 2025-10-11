Как понять, что отношения не спасти — подсказки от психологов

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Некоторые отношения обречены на расставание и уберечь их уже не сможет ничто. Психологи отмечают, что на это укажут несколько тревожных признаков. Если между вами с партнером возникают такие ощущения, то, возможно, время двигаться дальше отдельно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Признаки того, что отношения уже не спасти

Нет эмоциональной связи

Один из ключевых признаков того, что ваши отношения уже не спасти — отсутствие эмоций и глубокой связи. Если партнеры перестали быть открытыми друг с другом, делиться мыслями и чувствами, скорее всего, они больше не хотят быть вместе.

Агрессивное общение

Постоянные споры, ссоры и конфликты свидетельствуют о том, что пара на грани разрыва. Если они перестали завершаться примирением и вы можете днями не разговаривать друг с другом, то отношения точно обречены на расставание.

Девушка плачет из-за ссоры с мужем. Фото: Freepik

Нет физической близости

Отношения без интима долго не продержатся. Это едва ли не самый главный звоночек, указывающий на серьезные проблемы в паре. Психологи убеждены, что физическая близость имеет решающее значение для поддержания отношений. Если даже мысль об интиме с партнером вызывает раздражение, то будущего у вас точно не будет.

Фантазии о других

Если вы начинаете представлять свою жизнь с другими партнерами, это может быть тревожным звоночком о том, что ваши отношения обречены. Конечно, простые фантазии могут быть у всех, однако если это серьезные размышления о том, как построить другую жизнь, вероятно, ваши чувства к нынешнему партнеру давно остыли.

Планы перестают совпадать

Отношения не обречены, пока вы строите совместные планы. Если же в разговорах партнеры и не вспоминают о будущем и не видят друг друга в своих жизненных планах, это свидетельствует о том, что ваши пути начали расходиться.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что вы нужны мужчине. Настоящие чувства покажет поведение.

Также мы рассказывали о том, из-за чего чаще всего расходятся пары. Эти мелочи разрушают отношения.