Як зрозуміти, що стосунки не врятувати — підказки від психологів

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Деякі стосунки приречені на розставання й вберегти їх вже не зможе ніщо. Психологи зазначають, що на це вкажуть кілька тривожних ознак. Якщо між вами з партнером виникають такі відчуття, то, можливо, час рухатись далі окремо.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Ознаки того, що стосунки вже не врятувати

Немає емоційного зв'язку

Одна з ключових ознак того, що ваші стосунки вже не врятувати — відсутність емоцій та глибокого зв'язку. Якщо партнери перестали бути відкритими одне з одним, ділитися думками та почуттями, ймовірніше за все, вони більше не хочуть бути разом.

Агресивне спілкування

Постійні суперечки, сварки та конфлікти свідчать про те, що пара на межі розриву. Якщо вони перестали завершуватись примиренням й ви можете днями не розмовляти одне з одним, то стосунки точно приречені на розставання.

Дівчина плаче через сварку з чоловіком. Фото: Freepik

Немає фізичної близькості

Стосунки без інтиму довго не протримаються. Це чи не найголовніший дзвіночок, що вказує на серйозні проблеми у парі. Психологи переконані, що фізична близькість має вирішальне значення для підтримки відносин. Якщо навіть думка про інтим з партнером викликає роздратування, то майбутнього у вас точно не буде.

Фантазії про інших

Якщо ви починаєте уявляти своє життя з іншими партнерами, це може бути тривожним дзвіночком про те, що ваші стосунки приречені. Звичайно, прості фантазії можуть бути у всіх, однак якщо це серйозні розмірковування про те, як побудувати інше життя, ймовірно, ваші почуття до нинішнього партнера давно охололи.

Плани перестають збігатися

Стосунки не приречені, поки ви будуєте спільні плани. Якщо ж у розмовах партнери й не згадують про майбутнє та не бачать одне одного у своїх життєвих планах, це свідчить про те, що ваші шляхи почали розходитися.

