Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Вона готова йти далі — які речі жінка робить перед розставанням

Вона готова йти далі — які речі жінка робить перед розставанням

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 15:00
Що жінки роблять перед розлученням — психологи назвали три речі
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Багато жінок проходять через кілька етапів внутрішніх змін перед тим, як прийняти рішення про розлучення. Однак коли все остаточно усвідомлено, то партнерка починає планувати нове життя та поступово дистанціюється від партнера. Існує три речі, які вона робить перед тим, як піти зі стосунків.

Про це пише Gazeta.ua.

Реклама
Читайте також:

Що жінка робить тоді, коли вирішила розійтися

Має забагато претензій

Жінка, яка готова піти зі стосунків, більше не буде мовчати та миритись з тим, що їй не подобається у чоловікові. Вона звертатиме увагу на кожну вчинену помилку та постійно підкреслюватиме у партнері те, що їй не подобається. Така особистість вже не має наміру рятувати стосунки, тож не намагається виправити другу половинку, а лише постійно вказує на її недоліки.

Активно спілкується з іншими чоловіками

Перед запланованим розставанням жінка може почати звертати увагу на інших чоловіків й не обов'язково це означає, що вона почала пошуки нової другої половинки. Часто це трапляється лише тому, що така особистість дозволяє підпустити до себе інших та спілкуватися з тими, хто їй справді цікавий.

Що робить жінка перед розлученням
Жінка, яка вирішила розлучитись, кладе на стіл обручку. Фото: Pexels

Проводить багато часу поза домом

Жінка, яка розлюбила свого партнера, буде намагатись якнайрідше знаходитися вдома. На це є дві причини. Перша — вона не хоче спілкуватися з нелюбим чоловіком. Така жінка лише дратується від присутності партнера й хоче якомога менше часу проводити з ним наодинці. Інша ж причина полягає в тому, що вона може прагнути знайти нову другу половинку. Відтак така особистість буде намагатись відвідувати різноманітні заходи, ресторани чи кіно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що пара не буде разом. Такі стосунки приречені на розставання.

Також ми розповідали про те, чому з віком все більше пар розчаровуються у шлюбі. Психологи назвали головні причини.

психологія розлучення цікаві факти ознаки стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації