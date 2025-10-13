Що жінки роблять перед розлученням — психологи назвали три речі

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Багато жінок проходять через кілька етапів внутрішніх змін перед тим, як прийняти рішення про розлучення. Однак коли все остаточно усвідомлено, то партнерка починає планувати нове життя та поступово дистанціюється від партнера. Існує три речі, які вона робить перед тим, як піти зі стосунків.

Що жінка робить тоді, коли вирішила розійтися

Має забагато претензій

Жінка, яка готова піти зі стосунків, більше не буде мовчати та миритись з тим, що їй не подобається у чоловікові. Вона звертатиме увагу на кожну вчинену помилку та постійно підкреслюватиме у партнері те, що їй не подобається. Така особистість вже не має наміру рятувати стосунки, тож не намагається виправити другу половинку, а лише постійно вказує на її недоліки.

Активно спілкується з іншими чоловіками

Перед запланованим розставанням жінка може почати звертати увагу на інших чоловіків й не обов'язково це означає, що вона почала пошуки нової другої половинки. Часто це трапляється лише тому, що така особистість дозволяє підпустити до себе інших та спілкуватися з тими, хто їй справді цікавий.

Жінка, яка вирішила розлучитись, кладе на стіл обручку. Фото: Pexels

Проводить багато часу поза домом

Жінка, яка розлюбила свого партнера, буде намагатись якнайрідше знаходитися вдома. На це є дві причини. Перша — вона не хоче спілкуватися з нелюбим чоловіком. Така жінка лише дратується від присутності партнера й хоче якомога менше часу проводити з ним наодинці. Інша ж причина полягає в тому, що вона може прагнути знайти нову другу половинку. Відтак така особистість буде намагатись відвідувати різноманітні заходи, ресторани чи кіно.

