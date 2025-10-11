Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Чому з віком ми розчаровуємось у шлюбі — психологи пояснили

Чому з віком ми розчаровуємось у шлюбі — психологи пояснили

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 10:45
Чому після років шлюбу з'являється розчарування і втома — пояснення психологів
Чоловік та жінка у поганих стосунках. Фото: Pexels

Початок стосунків завжди романтичний та наповнений пристрастю, однак з роками це стихає або й зовсім зникає. Психологи зазначають, що багато пар, які довго разом, відчувають розчарування і в шлюбі, і в житті загалом. На це є кілька основних причин.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Чому зрілі шлюби тріщать по швах

Як пояснюють психологи, частою проблемою у стосунках є те, що розвиток одного партнера може випереджати іншого. Наприклад, коли жінка намагається постійно йти вперед, вчити щось нове, а чоловік вже досягнув своїх цілей і просто насолоджується стабільністю, між ними можуть виникати суперечки. З роками така відчуженість буде лише зростати.

Крім того, часто партнери зациклюються на стосунках й втрачають себе. Вони не займаються тим, чим насправді хотіли б. Зрештою, коли наступає криза, один з подружжя починає звинувачувати у всіх бідах іншого. Насправді ж важливо відчувати свої потреби та протягом всього життя йти за покликом серця, аби потім не шукати винних в тому, що ви провели час не так, як хотіли б. Щастя — це справа власних рук.

Чому з роками виникає розчарування у шлюбі
Зріла пара сидить за столом. Фото: Pexels

Ще одна поширена причина, через яку часто сваряться пари, — приклад інших. Зі сторони може здаватися, що саме у вашого сусіда чи друга — ідеальна пара. Однак насправді кожні стосунки проходять свої випробування. Негаразди та непорозуміння трапляються у всіх, просто не кожен про це говорить. Не варто рівнятися на інших й намагатись підлаштувати свої стосунки під чужий стиль життя. Краще оберіть модель, яка буде справді близькою саме вам.

Щастя — це насправді не те, що настає одного разу і триває завжди. Воно полягає у моментах, і важливо помічати такі дрібниці у стосунках. Лише це допоможе не розчаруватися з часом у партнерові та не пошкодувати про те, що ви вирішили провести поруч з ним своє життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати токсичні стосунки. Вони знищать психіку.

Також ми розповідали про те, які стосунки приречені на розрив. Така пара не буде щасливою разом.

шлюб психологія поради стосунки поради психолога
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації