Почему после лет брака появляется разочарование и усталость — объяснение психологов

Начало отношений всегда романтично и наполнено страстью, однако с годами это стихает или вовсе исчезает. Психологи отмечают, что многие пары, которые долго вместе, испытывают разочарование и в браке, и в жизни в целом. На это есть несколько основных причин.

Почему зрелые браки трещат по швам

Как объясняют психологи, частой проблемой в отношениях является то, что развитие одного партнера может опережать другого. Например, когда женщина пытается постоянно идти вперед, учить что-то новое, а мужчина уже достиг своих целей и просто наслаждается стабильностью, между ними могут возникать споры. С годами такая отчужденность будет только расти.

Кроме того, часто партнеры зацикливаются на отношениях и теряют себя. Они не занимаются тем, чем на самом деле хотели бы. В конце концов, когда наступает кризис, один из супругов начинает обвинять во всех бедах другого. На самом деле важно чувствовать свои потребности и в течение всей жизни идти по зову сердца, чтобы потом не искать виновных в том, что вы провели время не так, как хотели бы. Счастье — это дело собственных рук.

Еще одна распространенная причина, по которой часто ссорятся пары, — пример других. Со стороны может казаться, что именно у вашего соседа или друга — идеальная пара. Однако на самом деле каждые отношения проходят свои испытания. Неурядицы и недоразумения случаются у всех, просто не каждый об этом говорит. Не стоит равняться на других и пытаться подстроить свои отношения под чужой стиль жизни. Лучше выберите модель, которая будет действительно близкой именно вам.

Счастье — это на самом деле не то, что наступает однажды и длится всегда. Оно заключается в моментах, и важно замечать такие мелочи в отношениях. Только это поможет не разочароваться со временем в партнере и не пожалеть о том, что вы решили провести рядом с ним свою жизнь.

