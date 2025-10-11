Видео
Видео

Почему с годами мы разочаровываемся в браке — психологи объяснили

Дата публикации 11 октября 2025 10:45
Почему после лет брака появляется разочарование и усталость — объяснение психологов
Мужчина и женщина в плохих отношениях. Фото: Pexels

Начало отношений всегда романтично и наполнено страстью, однако с годами это стихает или вовсе исчезает. Психологи отмечают, что многие пары, которые долго вместе, испытывают разочарование и в браке, и в жизни в целом. На это есть несколько основных причин.

Об этом пишет Ukr.Media.

Как объясняют психологи, частой проблемой в отношениях является то, что развитие одного партнера может опережать другого. Например, когда женщина пытается постоянно идти вперед, учить что-то новое, а мужчина уже достиг своих целей и просто наслаждается стабильностью, между ними могут возникать споры. С годами такая отчужденность будет только расти.

Кроме того, часто партнеры зацикливаются на отношениях и теряют себя. Они не занимаются тем, чем на самом деле хотели бы. В конце концов, когда наступает кризис, один из супругов начинает обвинять во всех бедах другого. На самом деле важно чувствовать свои потребности и в течение всей жизни идти по зову сердца, чтобы потом не искать виновных в том, что вы провели время не так, как хотели бы. Счастье — это дело собственных рук.

Чому з роками виникає розчарування у шлюбі
Зрелая пара сидит за столом. Фото: Pexels

Еще одна распространенная причина, по которой часто ссорятся пары, — пример других. Со стороны может казаться, что именно у вашего соседа или друга — идеальная пара. Однако на самом деле каждые отношения проходят свои испытания. Неурядицы и недоразумения случаются у всех, просто не каждый об этом говорит. Не стоит равняться на других и пытаться подстроить свои отношения под чужой стиль жизни. Лучше выберите модель, которая будет действительно близкой именно вам.

Счастье — это на самом деле не то, что наступает однажды и длится всегда. Оно заключается в моментах, и важно замечать такие мелочи в отношениях. Только это поможет не разочароваться со временем в партнере и не пожалеть о том, что вы решили провести рядом с ним свою жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, как распознать токсичные отношения. Они уничтожат психику.

Также мы рассказывали о том, какие отношения обречены на разрыв. Такая пара не будет счастливой вместе.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
