Психологическая ловушка — как распознать и преодолеть туннельное мышление

Многие сталкиваются с опасной психологической ловушкой — туннельным мышлением. Речь идет о состоянии, когда одна эмоция или проблема становится ключевой и затмевает собой все остальные аспекты жизни. Избавиться от такого мышления не сложно, если знать действенные методики.

Об этом для РБК-Україна рассказала семейный и холистический психолог Анна Богомолец.

Как избавиться от туннельного мышления

Как отмечает психолог, туннельное мышление напоминает взгляд на жизнь сквозь замочную скважину. Человек видит лишь небольшую часть происходящего и зацикливается на этом.

"Бывало у вас такое — сидите на кухне с чашкой чая, но вкус его совсем не чувствуете? Кто-то что-то рассказывает, а вы киваете, не слыша ни одного слова. В голове крутится только одно — проблема, вопрос, страх. Мир сжимается до узкой полосы, и кажется, что вне этого ничего больше не существует. Это и есть туннельное мышление", — объясняет Анна Богомолец.

Она добавляет, что главным признаком такого состояния является ощущение зацикленности. Самым действенным способом избавиться от туннельного мышления будет небольшой шаг в сторону. Это может быть любое действие, которое вернет вас в настоящий момент.

Остановитесь и спросите себя о том, что еще есть сейчас в вашей жизни кроме этой проблемы. Можно выписать все мысли на бумагу, чтобы освободить голову. Кроме того, попробуйте выйти на улицу — посмотрите на небо, прислушайтесь к пению птиц или детскому смеху.

"Эти простые действия похожи на зажженную свечу в темном коридоре. Вы вдруг видите, что дверь наружу всегда была рядом", — говорит психолог.

Богомолец добавляет, что это не только поможет уменьшить стресс, но и вернет вам свободу выбора. Вы сможете видеть не только проблемы, но и возможности, когда избавитесь от туннельного мышления.

