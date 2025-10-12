Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Туннельное мышление — ловушка психики, которую стоит избегать

Туннельное мышление — ловушка психики, которую стоит избегать

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 17:00
Психологическая ловушка — как распознать и преодолеть туннельное мышление
Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Многие сталкиваются с опасной психологической ловушкой — туннельным мышлением. Речь идет о состоянии, когда одна эмоция или проблема становится ключевой и затмевает собой все остальные аспекты жизни. Избавиться от такого мышления не сложно, если знать действенные методики.

Об этом для РБК-Україна рассказала семейный и холистический психолог Анна Богомолец.

Реклама
Читайте также:

Как избавиться от туннельного мышления

Как отмечает психолог, туннельное мышление напоминает взгляд на жизнь сквозь замочную скважину. Человек видит лишь небольшую часть происходящего и зацикливается на этом.

"Бывало у вас такое — сидите на кухне с чашкой чая, но вкус его совсем не чувствуете? Кто-то что-то рассказывает, а вы киваете, не слыша ни одного слова. В голове крутится только одно — проблема, вопрос, страх. Мир сжимается до узкой полосы, и кажется, что вне этого ничего больше не существует. Это и есть туннельное мышление", — объясняет Анна Богомолец.

Она добавляет, что главным признаком такого состояния является ощущение зацикленности. Самым действенным способом избавиться от туннельного мышления будет небольшой шаг в сторону. Это может быть любое действие, которое вернет вас в настоящий момент.

Як позбутись тунельного мислення
Заплаканная девушка. Фото: Pexels

Остановитесь и спросите себя о том, что еще есть сейчас в вашей жизни кроме этой проблемы. Можно выписать все мысли на бумагу, чтобы освободить голову. Кроме того, попробуйте выйти на улицу — посмотрите на небо, прислушайтесь к пению птиц или детскому смеху.

"Эти простые действия похожи на зажженную свечу в темном коридоре. Вы вдруг видите, что дверь наружу всегда была рядом", — говорит психолог.

Богомолец добавляет, что это не только поможет уменьшить стресс, но и вернет вам свободу выбора. Вы сможете видеть не только проблемы, но и возможности, когда избавитесь от туннельного мышления.

Напомним, ранее мы писали о том, чем опасен синдром отличника. Он портит людям жизнь.

Также мы рассказывали о том, как научиться контролировать стресс. Это поможет наполнить жизнь спокойствием.

психология советы психологическое состояние советы психолога тревожные признаки
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации