Как возникает синдром отличника — он опаснее, чем все думают

Девушка задумалась. Фото: Freepik

Синдром отличника — это опасная психологическая ловушка, которая может разрушить жизнь. Проявляется такое поведение как в детском, так и во взрослом возрасте. Такие люди стремятся быть лучше других и получать при этом одобрение со стороны. На первый взгляд, кажется, что в этом нет ничего плохого, однако на самом деле такая личность находится в постоянном состоянии эмоционального напряжения, чем разрушает собственную психику.

Об этом рассказала психолог Алла Рожкова в комментарии УП.Життя.

Как появляется синдром отличника

Как отмечает психолог, синдром отличника — это болезненная зависимость от мнения близких. Такие люди стремятся быть во всем первыми и расценивают "хорошо" как провал. Этим личностям нужно, чтобы другие подчеркивали идеальность того, что они делают.

"Синдром отличника — это стремление делать все в совершенстве с ожиданием похвалы и обратной связи с высоким напряжением и страхом сделать ошибку", — отмечает Рожкова.

Она добавляет, что на появление такого поведения может влиять совокупность факторов: темперамент, генетические особенности, состав нервной системы и среда, в которой живет личность.

Грустная девушка. Фото: Freepik

"Например, люди с более лабильной нервной системой могут быть более тревожны и больше переживать за результат. А если они растут в среде, где высокие требования и ориентация на высокие результаты — то это будет подкреплять развитие синдрома", — объясняет психолог.

Рожкова отмечает, что в детском возрасте синдром формируется из-за влияния родителей и учителей. Например, когда от ребенка постоянно требуют получать лучшие оценки или сравнивают его с другими. Кроме того, весомыми факторами являются неуверенность в себе, высокая критика со стороны окружения и самокритика.

Синдром может возникать и в старшем возрасте. Часто на это влияет среда, в которой работает человек. Также триггерами могут стать определенные травмы, представления о себе или перенесенное стрессовое событие. Оставлять такое состояние без внимания нельзя. Если вы заметили проявления синдрома отличника, стоит обратиться к специалисту, который поможет побороть это.

