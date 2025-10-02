Відео
Головна Психологія Небезпечна психологічна пастка — що таке синдром відмінника

Небезпечна психологічна пастка — що таке синдром відмінника

Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:55
Як виникає синдром відмінника — він небезпечніший, ніж всі думають
Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Синдром відмінника — це небезпечна психологічна пастка, яка може зруйнувати життя. Проявляється така поведінка як у дитячому, так і в дорослому віці. Такі люди прагнуть бути кращими за інших та отримувати при цьому схвалення зі сторони. На перший погляд, здається що в цьому немає нічого поганого, однак насправді така особистість перебуває в постійному стані емоційної напруги, чим руйнує власну психіку.

Про це розповіла психологиня Алла Рожкова в коментарі УП.Життя.

Як з'являється синдром відмінника

Як зазначає психологиня, синдром відмінника — це хвороблива залежність від думки близьких. Такі люди прагнуть бути у всьому першими та розцінюють "добре" як провал. Цим особистостям потрібно, аби інші підкреслювали ідеальність того, що вони роблять.

"Синдром відмінника — це прагнення робити все досконало з очікуванням похвали та зворотного зв'язку з високим напруженням та страхом зробити помилку", — зазначає Рожкова.

Вона додає, що на появу такої поведінки може впливати сукупність факторів: темперамент, генетичні особливості, склад нервової системи та середовище, в якому живе особистість.

Що таке синдром відмінника
Сумна дівчина. Фото: Freepik

"Наприклад, люди з лабільнішою нервовою системою можуть бути більш тривожні та більше переживати за результат. А якщо вони ростуть в середовищі, де високі вимоги та орієнтація на високі результати — то це буде підкріплювати розвиток синдрому", — пояснює психологиня. 

Рожкова зазначає, що у дитячому віці синдром формується через вплив батьків та вчителів. Наприклад, коли від дитини постійно вимагають отримувати найкращі оцінки чи порівнюють її з іншими. Крім того, вагомими факторами є невпевненість в собі, висока критика зі сторони оточення та самокритика.

Синдром може виникати й у старшому віці. Часто на це впливає середовище, в якому працює людина. Також тригерами можуть стати певні травми, уявлення про себе чи перенесена стресова подія. Залишати такий стан без уваги не можна. Якщо ви помітили прояви синдрому відмінника, варто звернутись до фахівця, який допоможе побороти це.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
