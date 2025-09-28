Відео
Що видає психопата — науковці назвали неочікувану ознаку

Що видає психопата — науковці назвали неочікувану ознаку

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 10:50
Як зрозуміти, що перед вами психопат — вчені назвали одну неочікувану ознаку
Дивний чоловік. Фото: Freepik

Науковці з університету Радбуда у Нідерландах вирішили з'ясувати, що відрізняє психопатів від інших людей. Виявилося, що вони здатні витримувати більший рівень болю та можуть терпіти страждання й посміхатись.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Головна ознака, що видає психопата

Як зазначається у дослідженні, під час випробувань особи з психопатичними рисами не змогли змінити свою поведінку, навіть коли відчували удари струму. Науковці пояснюють, що така нечутливість до покарань може бути наслідком надмірного прагнення до винагороди. Саме це робить психопатів особливо імпульсивними та наполегливими.

"З досліджень ми знаємо, що люди з психопатичними рисами не змінюють свою поведінку навіть після покарання, що говорить про те, що їм важко вчитися на негативних наслідках своїх дій", — зазначила провідна авторка дослідження Дімана Атанасова.

Як зрозуміти, що перед вами психопат
Агресивний чоловік. Фото: Freepik

Загалом у дослідженні взяли участь 106 людей. Спочатку вони пройшли тест, аби визначити психопатичні нахили. Далі кожен отримав серію невеликих ударів електричним струмом за допомогою електродів, розміщених на руках. Як і передбачали експерти, учасники, що отримали найвищий бал за психопатичні нахили, змогли витримати більше болю, ніж інші люди. Декому навіть вдалося витримати максимальне значення електрода в 9,99 міліампер.

"Однією з характерних ознак психопатії є агресивна, експлуататорська поведінка з невеликою увагою до добробуту інших. Вони наполягають на заданому курсі дій, навіть якщо страждають від болючих наслідків", — пояснює Атанасова.

Тобто фактично люди з психопатичними рисами замість того, щоб вчитися на помилках й не допускати їх, демонструють тенденцію, яка називається "перезавантаження віри". Вони швидко відкидають болючий результат та повертаються до своїх початкових переконань, навіть якщо було доведено, що це не працює.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що часто партнери мають однакові психічні проблеми. Вчені пояснили цей феномен.

Також ми розповідали про те, яке оточення може зруйнувати психіку людини. Це призводить до серйозних проблем.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
