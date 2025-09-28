Видео
Что выдает психопата — ученые назвали неожиданный признак

Что выдает психопата — ученые назвали неожиданный признак

Дата публикации 28 сентября 2025 10:50
Как понять, что перед вами психопат — ученые назвали один неожиданный признак
Странный человек. Фото: Freepik

Ученые из университета Радбуда в Нидерландах решили выяснить, что отличает психопатов от других людей. Оказалось, что они способны выдерживать больший уровень боли и могут терпеть страдания и улыбаться.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Главный признак, выдающий психопата

Как отмечается в исследовании, во время испытаний лица с психопатическими чертами не смогли изменить свое поведение, даже когда чувствовали удары тока. Ученые объясняют, что такая нечувствительность к наказаниям может быть следствием чрезмерного стремления к вознаграждению. Именно это делает психопатов особенно импульсивными и настойчивыми.

"Из исследований мы знаем, что люди с психопатическими чертами не меняют свое поведение даже после наказания, что говорит о том, что им трудно учиться на негативных последствиях своих действий", — отметила ведущий автор исследования Димана Атанасова.

Як зрозуміти, що перед вами психопат
Агрессивный мужчина. Фото: Freepik

Всего в исследовании приняли участие 106 человек. Сначала они прошли тест, чтобы определить психопатические наклонности. Далее каждый получил серию небольших ударов электрическим током с помощью электродов, размещенных на руках. Как и предполагали эксперты, участники, получившие самый высокий балл за психопатические наклонности, смогли выдержать больше боли, чем другие люди. Некоторым даже удалось выдержать максимальное значение электрода в 9,99 миллиампер.

"Одним из характерных признаков психопатии является агрессивное, эксплуататорское поведение с небольшим вниманием к благополучию других. Они настаивают на заданном курсе действий, даже если страдают от болезненных последствий", — объясняет Атанасова.

То есть фактически люди с психопатическими чертами вместо того, чтобы учиться на ошибках и не допускать их, демонстрируют тенденцию, которая называется "перезагрузка веры". Они быстро отбрасывают болезненный результат и возвращаются к своим первоначальным убеждениям, даже если было доказано, что это не работает.

Напомним, ранее мы писали о том, что часто партнеры имеют одинаковые психические проблемы. Ученые объяснили этот феномен.

Также мы рассказывали о том, какое окружение может разрушить психику человека. Это приводит к серьезным проблемам.

психология ученые интересные факты психологическое состояние психика
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
