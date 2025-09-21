Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Пары часто делят одни и те же психические диагнозы — вывод ученых

Пары часто делят одни и те же психические диагнозы — вывод ученых

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 10:36
Почему у пар часто бывают похожие психические расстройства — новое исследование выяснило
Мужчина и женщина смотрят друг на друга. Фото: Pexels

Часто партнеры имеют похожую внешность или ведут себя в отношениях одинаково. Ученые же решили выяснить, существует ли такая же закономерность с психическими расстройствами. Результаты исследования поразили.

Об этом говорится в журнале Nature Human Behaviour.

Реклама
Читайте также:

Почему супруги часто имеют одинаковые психические расстройства

Команда международных ученых провела масштабное исследование. В нем приняли участие миллионы супружеских пар из разных стран мира. Авторы выяснили, насколько часто одинаковые психические расстройства встречаются у обоих супругов. Особенно обращали внимание на основные состояния: шизофрению, синдром дефицита внимания и гиперактивности, депрессию, биполярное расстройство и тому подобное.

Как отмечается в исследовании, в большинстве случаев, если диагноз устанавливали одному из супругов, то у второй половинки повышался риск возникновения аналогичной болезни. Это касается как азиатских, так и европейских пар. То есть тенденция не зависит от страны проживания или культурных различий.

Чи справді пари мають однакові психічні розлади
Мужчина и женщина улыбаются. Фото: Pexels

При этом, также были и исключения. Например, количество пар, в которых оба партнера страдали от обсессивно-компульсивного расстройства, со временем уменьшилось. Также ученые отмечают, что если оба партнера склонны к одинаковым психическим болезням, существует вдвое больший риск передать подобные нарушения ребенку.

Вместе с тем, ученые не могут точно выяснить, почему именно супруги так часто имеют общие психические проблемы. Предполагают, что это может происходить из-за сознательного и бессознательного выбора похожего партнера. Кроме того, на это влияет общая среда, а также определенные социальные ограничения.

Напомним, ранее мы писали о том, почему близости между людьми становится все меньше. Такой интимный кризис возник не спроста.

Также мы рассказывали о том, в чем заключается секрет счастливых отношений. Все дело в знакомстве.

психология любовь психологическое состояние психика отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации