Почему у пар часто бывают похожие психические расстройства — новое исследование выяснило

Мужчина и женщина смотрят друг на друга. Фото: Pexels

Часто партнеры имеют похожую внешность или ведут себя в отношениях одинаково. Ученые же решили выяснить, существует ли такая же закономерность с психическими расстройствами. Результаты исследования поразили.

Об этом говорится в журнале Nature Human Behaviour.

Реклама

Читайте также:

Почему супруги часто имеют одинаковые психические расстройства

Команда международных ученых провела масштабное исследование. В нем приняли участие миллионы супружеских пар из разных стран мира. Авторы выяснили, насколько часто одинаковые психические расстройства встречаются у обоих супругов. Особенно обращали внимание на основные состояния: шизофрению, синдром дефицита внимания и гиперактивности, депрессию, биполярное расстройство и тому подобное.

Как отмечается в исследовании, в большинстве случаев, если диагноз устанавливали одному из супругов, то у второй половинки повышался риск возникновения аналогичной болезни. Это касается как азиатских, так и европейских пар. То есть тенденция не зависит от страны проживания или культурных различий.

Мужчина и женщина улыбаются. Фото: Pexels

При этом, также были и исключения. Например, количество пар, в которых оба партнера страдали от обсессивно-компульсивного расстройства, со временем уменьшилось. Также ученые отмечают, что если оба партнера склонны к одинаковым психическим болезням, существует вдвое больший риск передать подобные нарушения ребенку.

Вместе с тем, ученые не могут точно выяснить, почему именно супруги так часто имеют общие психические проблемы. Предполагают, что это может происходить из-за сознательного и бессознательного выбора похожего партнера. Кроме того, на это влияет общая среда, а также определенные социальные ограничения.

Напомним, ранее мы писали о том, почему близости между людьми становится все меньше. Такой интимный кризис возник не спроста.

Также мы рассказывали о том, в чем заключается секрет счастливых отношений. Все дело в знакомстве.