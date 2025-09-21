Відео
Головна Психологія Пари часто ділять одні й ті ж психічні діагнози — висновок вчених

Пари часто ділять одні й ті ж психічні діагнози — висновок вчених

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 10:36
Чому в пар часто бувають схожі психічні розлади — нове дослідження з'ясувало
Чоловік та жінка дивляться одне на одного. Фото: Pexels

Часто партнери мають схожу зовнішність чи поводяться у стосунках однаково. Вчені ж вирішили з'ясувати, чи існує така сама закономірність з психічними розладами. Результати дослідження вразили.

Про це йдеться в журналі Nature Human Behaviour.

Читайте також:

Чому подружжя часто мають однакові психічні розлади

Команда міжнародних науковців провела масштабне дослідження. В ньому взяли участь мільйони подружніх пар з різних країн світу. Автори з'ясували, наскільки часто однакові психічні розлади зустрічаються в обох членів подружжя. Особливо звертали увагу на основні стани: шизофренію, синдрому дефіциту уваги й гіперактивності, депресію, біполярний розлад тощо.

Як зазначається в дослідженні, у більшості випадків, якщо діагноз встановлювали одному з подружжя, то у другої половинки підвищувався ризик виникнення аналогічної хвороби. Це стосується як азійських, так і європейських пар. Тобто тенденція не залежить від країни проживання чи культурних відмінностей.

Чи справді пари мають однакові психічні розлади
Чоловік та жінка посміхаються. Фото: Pexels

При цьому, також були й винятки. Наприклад, кількість пар, у яких обоє партнерів страждали від обсесивно-компульсивного розладу, з часом зменшилася. Також науковці зазначають, що якщо обидва партнери схильні до однакових психічних хвороб, існує вдвічі більший ризик передати подібні порушення дитині.

Разом з тим, вчені не можуть точно з'ясувати, чому саме подружжя так часто мають спільні психічні проблеми. Припускають, що це може відбуватись через свідомий та несвідомий вибір схожого партнера. Крім того, на це впливає спільне середовище, а також певне соціальні обмеження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому близькості між людьми стає все менше. Така інтимна криза виникла не спроста.

Також ми розповідали про те, в чому полягає секрет щасливих стосунків. Вся справа у знайомстві.

психологія кохання психологічний стан психіка стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
