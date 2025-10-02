Главные приемы, подчеркивающие уверенность в себе — о чем идет речь

Уверенная в себе девушка. Фото: Pexels

Об уверенности человека могут говорить некоторые жесты и манеры. Они выдают сильный и напористый характер. Психологи отмечают, что такие приемы можно использовать, чтобы составить о себе хорошее впечатление.

Об этом пишет УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Приемы, указывающие на уверенность в себе

Стиплинг

Этот жест очень тонкий, но может показать вас как уверенную в себе личность. Стиплинг — это когда человек сжимает кончики пальцев обеих ладоней вместе, образуя форму, напоминающую треугольник. Такой жест часто используют личности с напористым характером, которые убеждены в правильности своей позиции.

Крепкое рукопожатие

Об уверенности гораздо красноречивее слов может сказать рукопожатие. Стоит здороваться с собеседником крепко. При этом важно помнить, что существует тонкая грань между твердостью и агрессивностью. Продемонстрируйте уверенность, но так, чтобы не вызвать дискомфорт у другого человека.

Люди жмут друг другу руки. Фото: Pexels

Прямая осанка

Осанка также указывает на отношение к себе. Сутулость или сгорбленность могут создать впечатление, что вы неуверенный в себе человек. А вот прямая осанка с отведенными назад плечами и выпяченной вперед грудью будет сигнализировать о напористости.

Зрительный контакт

Зрительный контакт — это один из самых мощных способов продемонстрировать уверенность в себе. Стоит смотреть собеседнику прямо в глаза, чтобы показать свою заинтересованность и дать четкий сигнал, что вы не боитесь высказывать свое мнение.

Искренняя улыбка

Улыбка может свидетельствовать не только о теплоте и дружелюбии. На самом деле она также может быть мощным показателем уверенности в себе и напористости. Когда вы искренне улыбаетесь, это показывает другим, что вы не боитесь выражать свои эмоции.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы придадут вам убедительности во время общения. Это действительно работает.

Также мы рассказывали о том, как ведет себя неуверенный в себе человек. Эти признаки указывают на низкую самооценку.