Головні прийоми, що підкреслюють впевненість у собі — про що йдеться

Впевнена в собі дівчина. Фото: Pexels

Про впевненість людини можуть говорити деякі жести та манери. Вони видають сильний та напористий характер. Психологи зазначають, що такі прийоми можна використовувати, аби скласти про себе хороше враження.

Про це пише УНІАН.

Прийоми, що вказують на впевненість у собі

Стіплінг

Цей жест дуже тонкий, але може показати вас як впевнену в собі особистість. Стіплінг — це коли людина стискає кінчики пальців обох долонь разом, утворюючи форму, що нагадує трикутник. Такий жест часто використовують особистості з напористим характером, які переконані у правильності своєї позиції.

Міцне рукостискання

Про впевненість набагато красномовніше за слова може сказати рукостискання. Варто вітатися зі співрозмовником міцно. При цьому важливо пам'ятати, що існує тонка грань між твердістю та агресивністю. Продемонструйте впевненість, але так, аби не викликати дискомфорт в іншої людини.

Люди тиснуть одне одному руки. Фото: Pexels

Пряма постава

Постава також вказує на ставлення до себе. Сутулість або згорбленість можуть скласти враження, що ви невпевнена в собі людина. А от пряма постава з відведеними назад плечима і випнутими вперед грудьми сигналізуватиме про напористість.

Зоровий контакт

Зоровий контакт — це один з найпотужніших способів продемонструвати впевненість у собі. Варто дивитись співрозмовнику прямо в очі, аби показати свою зацікавленість та дати чіткий сигнал, що ви не боїтеся висловлювати свою думку.

Щира усмішка

Усмішка може свідчити не тільки про теплоту і приязність. Насправді вона також може бути потужним показником впевненості в собі та напористості. Коли ви щиро усміхаєтеся, це показує іншим, що ви не боїтеся виражати свої емоції.

