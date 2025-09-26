Занижена самооцінка — психологи назвали 4 неочевидні ознаки

Красива дівчина. Фото: Pexels

Низька самооцінка — це не дрібниця, на яку можна не звертати увагу. Насправді таке ставлення до себе може зруйнувати життя, адже особистості, яка себе не люблять й не цінують, бояться проявлятися, рухатися вперед та не вміють будувати щасливі стосунки. Психологи зазначають, що на низьку самооцінку вказують кілька неочевидних ознак.

Головні ознаки низької самооцінки

Важко сприймати компліменти

Люди із заниженою самооцінкою не вважають, що вони гідні хороших слів чи похвали. Відтак вони не можуть приймати компліменти. Такі особистості просто применшують значення хороших слів, які їм говорять інші, або ж взагалі відкидають їх.

Часто погано думають про себе

Люди з заниженою самооцінкою часто дорікають собі за незначні помилки. Вони картаються за провали та навіть у позитивних ситуаціях знаходять, за що можна дорікнути собі. Такі особистості постійно говорять про те, що вони недостатньо хороші й справді вірять у це.

Прагнуть досконалості

Люди, які себе не люблять, націлені бути досконалими. Вони розцінюють неідеальність як невдачу. Психологи пояснюють, що це відбувається через страх зробити помилку або не відповідати високим стандартам.

Важко приймати рішення

Люди з низькою самооцінкою часто не вміють приймати рішення. Вони невпевнені в собі, через що бояться зробити неправильний вибір та зіткнутися з потенційною критикою або відмовою. Такі особистості дуже довго все обмірковують та постійно сумніваються у своїх рішеннях.

