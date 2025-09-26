Відео
Головна Психологія Ознаки заниженої самооцінки — що вказує на нелюбов до себе

Ознаки заниженої самооцінки — що вказує на нелюбов до себе

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 09:00
Занижена самооцінка — психологи назвали 4 неочевидні ознаки
Красива дівчина. Фото: Pexels

Низька самооцінка — це не дрібниця, на яку можна не звертати увагу. Насправді таке ставлення до себе може зруйнувати життя, адже особистості, яка себе не люблять й не цінують, бояться проявлятися, рухатися вперед та не вміють будувати щасливі стосунки. Психологи зазначають, що на низьку самооцінку вказують кілька неочевидних ознак.

Про це пише ТСН.

Головні ознаки низької самооцінки

Важко сприймати компліменти

Люди із заниженою самооцінкою не вважають, що вони гідні хороших слів чи похвали. Відтак вони не можуть приймати компліменти. Такі особистості просто применшують значення хороших слів, які їм говорять інші, або ж взагалі відкидають їх.

Часто погано думають про себе

Люди з заниженою самооцінкою часто дорікають собі за незначні помилки. Вони картаються за провали та навіть у позитивних ситуаціях знаходять, за що можна дорікнути собі. Такі особистості постійно говорять про те, що вони недостатньо хороші й справді вірять у це.

Ознаки низької самооцінки
Гарна дівчина. Фото: Pexels

Прагнуть досконалості

Люди, які себе не люблять, націлені бути досконалими. Вони розцінюють неідеальність як невдачу. Психологи пояснюють, що це відбувається через страх зробити помилку або не відповідати високим стандартам.

Важко приймати рішення

Люди з низькою самооцінкою часто не вміють приймати рішення. Вони невпевнені в собі, через що бояться зробити неправильний вибір та зіткнутися з потенційною критикою або відмовою. Такі особистості дуже довго все обмірковують та постійно сумніваються у своїх рішеннях.

психологія цікаві факти ознаки самопізнання самооцінка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
