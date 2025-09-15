Які вчинки ви терпите через низьку самооцінку — перестаньте це робити

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Люди з поганою самооцінкою можуть терпіти вчинки оточуючих, які їх принижують. Психологи зазначають, що важливо зрозуміти, яке ставлення виходить за межі норми й перестати сприймати це як щось звичайне. Адже така поведінка інших може повністю знищити самооцінку та особистість людини.

Які вчинки інших людей не можна терпіти

Гра на ваших комплексах

Інколи люди спеціально підсвічують ваші комплекси, адже бачать, яка це болюча тема. Багато хто може відчутно вдарити по найболючіших місцях й не варто цього терпіти. Заявіть прямо, що з вами так не можна.

Провокування конфліктів

Люди з низькою самооцінкою можуть відчувати пасивно-агресивну поведінку інших, але часто вони просто мовчать. Їм легше пережити все всередині, ніж рішуче припинити провокування конфлікту.

Колеги спілкуються. Фото: Pexels

Маніпулювання

Людьми з низькою самооцінкою можна легко маніпулювати й часто оточення цим користується. Не варто терпіти таку поведінку інших й робити те, чого насправді вам не хочеться.

Емоційне насильство

Люди з низькою самооцінкою часто стають жертвами емоційного насильства. Вони терплять тиск та приниження зі сторони інших, адже бояться постояти за себе. Зрештою це призведе тільки до повної втрати власної цінності.

Перетин внутрішніх бар'єрів

Люди з низкою самооцінкою часто терплять порушення власних кордонів. Не варто дозволяти робити це іншим й собі, порівнюючи власне життя з чужим. Адже в такому випадку самооцінка сходить до нуля.

