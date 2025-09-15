Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія П'ять речей, які терплять люди з низькою самооцінкою

П'ять речей, які терплять люди з низькою самооцінкою

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 12:30
Які вчинки ви терпите через низьку самооцінку — перестаньте це робити
Засмучена дівчина. Фото: Pexels
Ключові моменти Які вчинки інших людей не можна терпіти

Люди з поганою самооцінкою можуть терпіти вчинки оточуючих, які їх принижують. Психологи зазначають, що важливо зрозуміти, яке ставлення виходить за межі норми й перестати сприймати це як щось звичайне. Адже така поведінка інших може повністю знищити самооцінку та особистість людини.

Про це пише EVA Blog.

Реклама
Читайте також:

Які вчинки інших людей не можна терпіти

Гра на ваших комплексах

Інколи люди спеціально підсвічують ваші комплекси, адже бачать, яка це болюча тема. Багато хто може відчутно вдарити по найболючіших місцях й не варто цього терпіти. Заявіть прямо, що з вами так не можна.

Провокування конфліктів

Люди з низькою самооцінкою можуть відчувати пасивно-агресивну поведінку інших, але часто вони просто мовчать. Їм легше пережити все всередині, ніж рішуче припинити провокування конфлікту.

Які вчинки терпить людина з низькою самооцінкою
Колеги спілкуються. Фото: Pexels

Маніпулювання

Людьми з низькою самооцінкою можна легко маніпулювати й часто оточення цим користується. Не варто терпіти таку поведінку інших й робити те, чого насправді вам не хочеться.

Емоційне насильство

Люди з низькою самооцінкою часто стають жертвами емоційного насильства. Вони терплять тиск та приниження зі сторони інших, адже бояться постояти за себе. Зрештою це призведе тільки до повної втрати власної цінності.

Перетин внутрішніх бар'єрів

Люди з низкою самооцінкою часто терплять порушення власних кордонів. Не варто дозволяти робити це іншим й собі, порівнюючи власне життя з чужим. Адже в такому випадку самооцінка сходить до нуля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за що не варто просити вибачення. Психологи назвали п'ять ситуацій.

Також ми розповідали про те, за що ви насправді не несете відповідальність. Багато хто себе звинувачує за ці речі.

психологія поради цікаві факти самооцінка спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації