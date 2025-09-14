Відео
Головна Психологія Дарма себе звинувачуєте — чотири речі, за які ви не відповідаєте

Дарма себе звинувачуєте — чотири речі, за які ви не відповідаєте

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 08:55
Речі, за які ви не відповідаєте — перестаньте картати себе
Сумна дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Речі, за які ви не можете нести відповідальність

В житті існують деякі речі, за які ми насправді не можемо відповідати. Вони не підконтрольні нам й не залежать від тих чи інших рішень. Однак часто саме через це люди переймаються найбільше, чим псують своє життя та стосунки з близькими.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Речі, за які ви не можете нести відповідальність

Настрій інших людей

Ви не можете вплинути на те, що буде відчувати людина в цей момент. Звісно, ваші дії можуть наштовхнути їх на ті чи інші почуття, але їхня реакція — це лише їхня відповідальність. Не намагайтесь підлаштовуватись під чужий комфорт, адже так ви лише втратите себе.

Рішення оточення

Ви можете давати поради іншим, але не брати відповідальність за їхні рішення. Висловлюйте свою думку лише тоді, коли вас про це просять. Якщо ж ви розв'язуєте проблеми за когось, він просто втрачає шанс навчитися і здобути досвід.

За які речі не варто себе винити
Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Результат власних зусиль

Звичайно, на успіх в житті впливають конкретні кроки. Однак кінцевий результат не завжди залежить від вас. Навіть якщо ви виклалися на повну, існує чимало інших чинників, які можуть змінити все. Ваше завдання — робити якісно те, що у ваших силах.

Очікування інших

Ви не можете бути відповідальні за чужі мрії та очікування. Ви втрачаєте власне життя, якщо прагнете виправдати очікування батьків, друзів чи колег. Краще ставте власні цілі й рухайтеся туди, куди хочеться вам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати лицемірну людину. З нею не варто спілкуватися.

Також ми розповідали про те, за що ніколи не варто просити вибачення. Психологи назвали кілька ситуацій.

психологія поради емоції цікаві факти психологічний стан
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
